DUS 2. dönem ek yerleştirme ne zaman? ÖSYM DUS 2025 ek yerleştirme tercihleri son tarih ne?

(AA) Tercihler Nereden ve Nasıl Yapılacak? DUS ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bireysel olarak yapılacak. Adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapmaları gerekiyor. Tercih işlemleri yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

(AA) DUS Ek Yerleştirmede Hangi Kurallar Geçerli Olacak? ÖSYM, ek yerleştirme sürecinde 2025-DUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kuralların aynen uygulanacağını vurguladı. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemesi büyük önem taşıyor.