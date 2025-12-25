DUS 2. dönem ek yerleştirme ne zaman? ÖSYM DUS 2025 ek yerleştirme tercihleri son tarih ne?
Diş hekimliği alanında uzmanlık hayali kuran binlerce aday için beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2. Dönem ek yerleştirme tercih sürecini dün resmen başlattı. Boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme kapsamında adaylar belirlenen takvim doğrultusunda tercihlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
DUS Ek Yerleştirme Tercihleri Ne Zaman?
ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre 2025-DUS 2. Dönem ek yerleştirme tercihleri 24-29 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.
Tercih süreci, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 15.10 itibarıyla başlamıştı.
DUS Ek Yerleştirme Tercihleri Son Tarih Ne Zaman?
Adaylar tercihlerini 29 Aralık 2025 Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.
Bu saatten sonra sistem tercih girişine kapatılacak.
Tercihler Nereden ve Nasıl Yapılacak?
DUS ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bireysel olarak yapılacak. Adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapmaları gerekiyor. Tercih işlemleri yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
DUS Ek Yerleştirmede Hangi Kurallar Geçerli Olacak?
ÖSYM, ek yerleştirme sürecinde 2025-DUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kuralların aynen uygulanacağını vurguladı. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemesi büyük önem taşıyor.
Kontenjanlar ve Tercih Tabloları Yayımlandı
2025-DUS 2. Dönem ek yerleştirmeye ilişkin genel bilgiler, kontenjanlar ve tercih tabloları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adayların uzmanlık alanlarına göre açılan kontenjanları ve özel koşulları göz önünde bulundurarak tercih yapmaları gerekiyor.