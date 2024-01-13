13-14-15 Ocak TÖDER Paraf Z YKS deneme sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı? TÖDER deneme sonuçları açıklandı mı 2024?

TÖDER sınavı 12-13-14-15 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor. AYT ve TYT deneme sınavlarına katılım sağlayan adaylar, "TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı, soruları ve cevapları (A ve B kitapçığı cevap anahtarı) yayınlandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili gözler gelecek açıklamalara çevrildi.