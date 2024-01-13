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13-14-15 Ocak TÖDER Paraf Z YKS deneme sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı? TÖDER deneme sonuçları açıklandı mı 2024?

TÖDER tarafından düzenlenen AYT ve TYT deneme sınavları 13-14-15 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Bu sınavlara katılan adaylar, şimdiden "TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı?" ve "Soruları ile cevapları (A ve B kitapçığı cevap anahtarı) yayınlandı mı?" gibi soruların cevaplarını aramaya başladılar. Bu konudaki gelişmeler, adayların merakla beklediği açıklamalara odaklanmış durumda.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 11:13 Güncelleme 13 Ocak 2024, 11:13
13-14-15 Ocak TÖDER Paraf Z YKS deneme sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı? TÖDER deneme sonuçları açıklandı mı 2024?

TÖDER sınavı 12-13-14-15 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor. AYT ve TYT deneme sınavlarına katılım sağlayan adaylar, "TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı, soruları ve cevapları (A ve B kitapçığı cevap anahtarı) yayınlandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili gözler gelecek açıklamalara çevrildi.

TÖDER DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÖDER YKS (TYT-AYT) Deneme Sınavı 12-13-14-15 Ocak (Cuma–Cumartesi-Pazar-Pazartesi) tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

TÖDER sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı ise henüz belli olmadı. Sonuçlar ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

TÖDER SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TÖDER tarafından gerçekleştirilen YKS deneme sınavı sonuçları http://toderyks.ertem.com.tr/internet adresi üzerinden açıklanacak.

Öğrenciler sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını öğrenebilecek.

2024 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

Üniversiteli adayları, 8 Haziran'da 'Temel Yeterlilik Testi'ne, 9 Haziran'da ise 'Alan Yeterlilik Testi'ne girecek.

2024 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvuruları; 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?

2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

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