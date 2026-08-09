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Zelenskiy’nin açıklaması sonrası Kosova'dan Free Ukraine bayrağı hamlesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Kosova’nın bağımsızlığına ilişkin Sırbistan’da yaptığı açıklama sonrası Priştine’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Ukrayna’ya destek amacıyla Grand Hotel binasına asılan dev Ukrayna bayrağı kaldırıldı.

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Zelenskiy’nin açıklaması sonrası Kosova'dan Free Ukraine bayrağı hamlesi

Kosova'nın başkenti Priştine'de, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Ukrayna'ya destek amacıyla asılan dev Ukrayna bayrağı kaldırıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Sırbistan ziyareti sırasında Kosova'ya ilişkin yaptığı açıklamaların ardından Grand Hotel binasında bulunan "Free Ukraine" (Özgür Ukrayna) yazılı dev bayrak kaldırıldı.

Zelenskiy’nin açıklaması sonrası Kosova'daki dev Ukrayna bayrağı kaldırıldı. (Haberin fotoğrafları AA ve İHA'dan alınmıştır.)Zelenskiy’nin açıklaması sonrası Kosova'daki dev Ukrayna bayrağı kaldırıldı. (Haberin fotoğrafları AA ve İHA'dan alınmıştır.)

Bayrağın kaldırıldığını Priştine Belediye Başkanı Prparim Rama sosyal medya hesabından duyurdu. Rama, Kosova devletine saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, aksi durumda Priştine Belediyesinin buna karşılık vereceğini ifade etti.

Rama, paylaşımında savaş, şiddet ve zulümle karşı karşıya kalan halklarla dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini belirterek, hiçbir dava veya politikanın Kosova'nın devlet kimliğini ve halkının fedakârlığını küçümseyerek yürütülemeyeceğini vurguladı.

Zelenskiy’nin açıklaması sonrası Kosova'dan Free Ukraine bayrağı hamlesi-3

ZELENSKİY'DEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Zelenskiy, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin Kosova'nın tanınmasına ilişkin sorusu üzerine Ukrayna'nın uluslararası hukuka ve ortaklarının toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirterek, Kosova'nın tek taraflı bağımsızlık ilanına ilişkin Ukrayna'nın tutumunun değişmediğini vurgulamıştı.

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