Zelenskiy’den Donetsk’e ziyaret! Cephede askerlerle görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesinde görev yapan Ukraynalı askerler ile bir araya geldi.

Zelenskiy, Rusya ile çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesinde görev yapan Ukraynalı askerler ile bir araya geldi, AA

ZELENSKİY'DEN CEPHEYE ZİYARET

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, ülkesinin Donetsk bölgesini ziyaret etti.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında yoğun çatışmaların yaşandığı söz konusu bölgede Pokrovsk şehri yönünde konuşlu Ukraynalı askerler ile bir araya geldi.

İHA BİRLİKLERİNE GİTTİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Pokrovsk taktik grup komuta merkezinde incelemelerde bulunan Zelenskiy, cephedeki son durum hakkında bilgi aldı.

Buradaki insansız hava aracı (İHA) birliklerinde incelemelerde bulunan Zelenskiy, daha sonra Ukrayna ordusunun 59. Mekanize Tugayı'na bağlı İHA birliklerinde görevli askerler ile de bir araya geldi.

Zelenskiy, ziyaret ettiği noktalarda görevli bazı askerlere devlet nişanı takdim etti.