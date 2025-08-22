PODCAST CANLI YAYIN

Zelenskiy NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı! Kiev'de flaş sözler: Türkiye sorumluluk almak istiyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupalı liderler ile Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Rutte ile görüşmenin ardından Zelenskiy, Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine katılmak istediğini ve deniz güvenliğinden sorumlu olmak istediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Rutte ve Zelenskiy, AFPRutte ve Zelenskiy, AFP

BEYAZ SARAY ZİYARETİNDEN HEMEN SONRA

Rutte'nin ziyareti, Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin sağlanması amacıyla Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı ortaklar arasında Washington'da yapılan üst düzey toplantının ardından geldi.

Zelenskiy ve Rutte, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüZelenskiy ve Rutte, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

NATO Genel Sekreteri, düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda Ukrayna, Avrupalılar ve ABD olarak birlikte çalışarak, Vladimir Vladimiroviç Putin'in Moskova'da otururken bir daha Ukrayna'ya saldırmaya çalışmayacağı düzeyde bir güvenlik garantisi sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Avrupa liderleri Beyaz Saray'da, AFPAvrupa liderleri Beyaz Saray'da, AFP

Zelenskiy Rutte ile görüşmesinin ardından basın toplantısında Putin'le görüşmesinin gerçekleşmemesi için her şeyi yaptığını söyledi. Rutte ile güvenlik garantilerini görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Güvenlik garantileri NATO'nun 5. Maddesine benzer, uygun bir şekilde yapılandırılmalı" dedi.

Rutte ve Zelenskiy, AFPRutte ve Zelenskiy, AFP

"TÜRKİYE SORUMLULUK ALMAK İSTİYOR"

Ukrayna'nın şu anda sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının sayısının, güvenliği garanti etmek için yeterli olmadığını söyleyen Zelenski,"Rusya savaşı sonlandırma isteği göstermemesi halinde yaptırımlara tabi tutulmalı" diye konuştu.

Zelenskiy, Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine katılmak istediğini ve deniz güvenliğinden sorumlu olmak istediğini söyledi ve ayrıca "Rusya ikili görüşme olmasın diye uğraşıyor" dedi

