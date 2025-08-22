Zelenskiy NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı! Kiev'de flaş sözler: Türkiye sorumluluk almak istiyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
BEYAZ SARAY ZİYARETİNDEN HEMEN SONRA
Rutte'nin ziyareti, Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin sağlanması amacıyla Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı ortaklar arasında Washington'da yapılan üst düzey toplantının ardından geldi.
NATO Genel Sekreteri, düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda Ukrayna, Avrupalılar ve ABD olarak birlikte çalışarak, Vladimir Vladimiroviç Putin'in Moskova'da otururken bir daha Ukrayna'ya saldırmaya çalışmayacağı düzeyde bir güvenlik garantisi sağlamak için çalışıyoruz" dedi.