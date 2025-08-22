Zelenskiy NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı! Kiev'de flaş sözler: Türkiye sorumluluk almak istiyor

Zelenskiy Rutte ile görüşmesinin ardından basın toplantısında Putin'le görüşmesinin gerçekleşmemesi için her şeyi yaptığını söyledi. Rutte ile güvenlik garantilerini görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Güvenlik garantileri NATO'nun 5. Maddesine benzer, uygun bir şekilde yapılandırılmalı" dedi.

Rutte ve Zelenskiy, AFP

"TÜRKİYE SORUMLULUK ALMAK İSTİYOR"

Ukrayna'nın şu anda sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının sayısının, güvenliği garanti etmek için yeterli olmadığını söyleyen Zelenski,"Rusya savaşı sonlandırma isteği göstermemesi halinde yaptırımlara tabi tutulmalı" diye konuştu.

Zelenskiy, Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine katılmak istediğini ve deniz güvenliğinden sorumlu olmak istediğini söyledi ve ayrıca "Rusya ikili görüşme olmasın diye uğraşıyor" dedi