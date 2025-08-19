Trump Avrupa liderlerini karşısına dizdi o anlar gündem oldu! Bir de şapka koleksiyonu mesajı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Avrupalı liderlerin Beyaz Saray ziyareti her anıyla gündeme damga vurmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy ve Macron'a şapka koleksiyonunu gösterdiği sırada üzerinde "Trump her konuda haklıydı" şapka dikkat çekerken Oval Ofis'te Trump'ın başkanlık koltuğunda, Avrupalı liderlerin ise karşısında sandalyelerde oturduğu anlar ise gündeme bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: