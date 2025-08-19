PODCAST CANLI YAYIN

Trump Avrupa liderlerini karşısına dizdi o anlar gündem oldu! Bir de şapka koleksiyonu mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Avrupalı liderlerin Beyaz Saray ziyareti her anıyla gündeme damga vurmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy ve Macron'a şapka koleksiyonunu gösterdiği sırada üzerinde "Trump her konuda haklıydı" şapka dikkat çekerken Oval Ofis'te Trump'ın başkanlık koltuğunda, Avrupalı liderlerin ise karşısında sandalyelerde oturduğu anlar ise gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Avrupalı liderlerin Beyaz Saray ziyareti ilginç anlara sahne oldu.

Takvim Logo

AVRUPALI LİDERLER BEYAZ SARAY'DA

Zelenskiy ile birlikte Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saryay'da Trump ile bir araya geldi.

Takvim Logo

O FOTOĞRAF GÜNDEME DAMGA VURDU

Oval Ofis'te Trump'ın başkanlık koltuğunda, Avrupalı liderlerin ise karşısında sandalyelerde oturduğu anlar gündeme damga vurdu.

Takvim Logo

TRUMP ŞAPKA KOLEKSİYONUNU DA GÖSTERDİ

Trump ayrıca Zelenskiy ve Macron'a şapka koleksiyonunu gösterdi. Fotoğrafı ABD başkanının özel yardımcısı paylaştı.

ŞAPKADA YAZANA DİKKAT

Koleksiyonda "Trump her konuda haklıydı" şapka ise dikkat çekti.

Takvim Logo

İşte Avrupalı liderlerin ziyaretinden kareler…

Zelenskiy’e zehirli çay ikram edilmedi! Oval Ofis’te bu kez iltifat yağmuru
Takvim Logo

İşte Avrupalı liderlerin ziyaretinden kareler…

Takvim Logo

İşte Avrupalı liderlerin ziyaretinden kareler…

Takvim Logo

İşte Avrupalı liderlerin ziyaretinden kareler…

Takvim Logo

İşte Avrupalı liderlerin ziyaretinden kareler…