Zelenskiy’e zehirli çay ikram edilmedi! Oval Ofis’te bu kez iltifat yağmuru

Şubat ayında üzerindeki askeri üniforma nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ve hatta basın mensuplarından dahi azar işiten ve Beyaz Saray’dan kovulan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu kez giydiği takım elbise ile Oval Ofis’te iltifat yağmuruna tutuldu. Zelenskiy’nin Avrupalı liderler ile Beyaz Saray’a yaptığı ziyaret dünya basınında dikkatle takip edilirken İngiliz Daily Mail, o dakikaları “Zelenskiy’e zehirli çay ikram edilmedi. Tek bir yanlış söz, tek bir kötü niyetli şaka, Üçüncü Dünya Savaşı patlak verebilirdi.” diye anlattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'dan kovulmasından aylar sonra ilk kez Washington'a gitti. Bu kez yanında Avrupalı liderler de olan Zelenskiy'nin ziyareti diplomatik bir kriz yaşanmadan tamamlandı.

Zelenskiy ve Trump şubat ayındaki görüşme, AFPZelenskiy ve Trump şubat ayındaki görüşme, AFP

TRUMP'IN ÜNİFORMA ÖFKESİ

Zelenskiy, şubat ayındaki ziyaretinde üzerindeki askeri tarzda üniformayla Trump'ın öfkesini üzerine çekmişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve gazeteciler, Zelenskiy'e ABD'nin kendisine verdiği milyarlarca dolarlık askeri yardım için minnettar olmadı gerektiğini söylemişti.

Real America's Voice'un Beyaz Saray muhabiri Brian Glenn Zelenskiy'e "Birçok Amerikalı, sizin ABD'ye saygı göstermemenizle ilgili sorunlar yaşıyor neden takım elbise giymiyorsunuz?" diye sormuş, Ukraynalı lider ise "Savaş bittikten sonra takım elbise giyeceğim. Belki sizinki gibi bir şey giyerim belki daha iyisini" şeklinde cevap vermişti.

Zelenskiy ve Trump, AFPZelenskiy ve Trump, AFP

ZELENSKİY BU KEZ TAKIM ELBİSE GİYDİ

Zelenskiy'nin kıyafeti pek çok kez sorun olsa da Ukrayna lideri Rusya ile savaştan bu yana bundan vazgeçmiyordu. Fakat Zelenskiy Beyaz Saray'daki rövanş maçına takım elbise ile geldi.

Zelenskiy ve Trump, AFPZelenskiy ve Trump, AFP

İLTİFAT ÜZERİNE İLTİFAT

Dün Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede Zelenskiy, Trump'tan takım elbisesi için iltifat dahi aldı. Basın toplantısı sırasında bir muhabir de "Başkan Zelenskiy, o takım elbise ile muhteşem görünüyorsunuz. Çok yakıştı." dedi. Trump ise "Ben de aynı şeyi söyledim" diyerek cevap verdi.

Trump daha sonra Zelenskiy'i işaret ederek "Size en son saldıran oydu." dedi ve Zelenskiy ise gülerek "Hatırlıyorum" cevabını verdi. Muhabir Ukrayna liderinden özür dilerken Zelenskiy ise "Aynı takım elbiseyi giyiyorsun. Bak, ben değiştim, sen değişmedin." dedi. Bu sözün ardından Trump ve odadaki diğer isimler gülmeye başladı.

Zelenskiy ve Trump, AFPZelenskiy ve Trump, AFP

"ZELENSKİY'E ZEHİRLİ ÇAY İKRAM EDİLMEDİ"

Zelenskiy'nin takım elbisesi Oval Ofis'te neşeli anlara yol açsa da görüşme tüm dünyada büyük gerilime yol açtı. Şubat ayındaki kavganın ardından merakla beklenen zirveyi İngiliz Daily Mail "Zelenskiy hayatta kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı'nın Oval Ofis'teki rövanş maçı diplomatik bir olay yaşanmadan sonuçlandı. Koltuğunun altındaki gizli kapak açılmadı. Kendisine zehirli çay ikram edilmedi." diye özetledi.

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenskiy ile yaptığı görüşme oldukça gerilimli geçti. Öyle ki İngiliz Daily Mail, bu görüşmeyi "Karşılaşma tehlikeyle dolu, elektrik yüklüydü. Tek bir yanlış söz, tek bir kötü niyetli şaka, alıngan ihtiyarın tetiklenmesine sebep olabilirdi. Dikkatsiz bir hareket ve - kahretsin - Üçüncü Dünya Savaşı patlak verebilirdi. Taşlar canlı el bombasıyken satranç maçı izlemekten bile beterdi" diye anlattı.

Trump ve Zelenskiy, AFPTrump ve Zelenskiy, AFP

SIRADA ÜÇLÜ ZİRVE

Zelenskiy ve Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saryay'da Trump ile bir araya geldi. Kritik zirvenin ardından Trump Putin ve Zelenskiy ile üçlü zirve için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Trump Beyaz Sarayda Zelenskiy ile bir araya geldi: Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacakTrump Beyaz Sarayda Zelenskiy ile bir araya geldi: Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak

