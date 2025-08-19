Zelenskiy’e zehirli çay ikram edilmedi! Oval Ofis’te bu kez iltifat yağmuru

Zelenskiy ve Trump, AFP

İLTİFAT ÜZERİNE İLTİFAT

Dün Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede Zelenskiy, Trump'tan takım elbisesi için iltifat dahi aldı. Basın toplantısı sırasında bir muhabir de "Başkan Zelenskiy, o takım elbise ile muhteşem görünüyorsunuz. Çok yakıştı." dedi. Trump ise "Ben de aynı şeyi söyledim" diyerek cevap verdi.

Trump daha sonra Zelenskiy'i işaret ederek "Size en son saldıran oydu." dedi ve Zelenskiy ise gülerek "Hatırlıyorum" cevabını verdi. Muhabir Ukrayna liderinden özür dilerken Zelenskiy ise "Aynı takım elbiseyi giyiyorsun. Bak, ben değiştim, sen değişmedin." dedi. Bu sözün ardından Trump ve odadaki diğer isimler gülmeye başladı.