Zelenskiy’e zehirli çay ikram edilmedi! Oval Ofis’te bu kez iltifat yağmuru

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'dan kovulmasından aylar sonra ilk kez Washington'a gitti. Bu kez yanında Avrupalı liderler de olan Zelenskiy'nin ziyareti diplomatik bir kriz yaşanmadan tamamlandı.
TRUMP'IN ÜNİFORMA ÖFKESİ
Zelenskiy, şubat ayındaki ziyaretinde üzerindeki askeri tarzda üniformayla Trump'ın öfkesini üzerine çekmişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve gazeteciler, Zelenskiy'e ABD'nin kendisine verdiği milyarlarca dolarlık askeri yardım için minnettar olmadı gerektiğini söylemişti.
Real America's Voice'un Beyaz Saray muhabiri Brian Glenn Zelenskiy'e "Birçok Amerikalı, sizin ABD'ye saygı göstermemenizle ilgili sorunlar yaşıyor neden takım elbise giymiyorsunuz?" diye sormuş, Ukraynalı lider ise "Savaş bittikten sonra takım elbise giyeceğim. Belki sizinki gibi bir şey giyerim belki daha iyisini" şeklinde cevap vermişti.
ZELENSKİY BU KEZ TAKIM ELBİSE GİYDİ
Zelenskiy'nin kıyafeti pek çok kez sorun olsa da Ukrayna lideri Rusya ile savaştan bu yana bundan vazgeçmiyordu. Fakat Zelenskiy Beyaz Saray'daki rövanş maçına takım elbise ile geldi.