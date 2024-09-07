İngiltere’de savaş gemisi krizi Rusya paniği: Kraliyet Donanması bitti

İngiliz basını İngiltere 'nin donanma krizi ile çalkalanıyor. Daily Mail, "Kraliyet Donanması filosunun 'tamamen vahim' durumu bugün ortaya çıktı, denizde altı saldırı denizaltısından hiçbiri yok" dedi.

İngiliz Kraliyet Donanması 'nın 25 savaş gemisinden ve nükleer denizaltılardan sadece 9'u aktif veya konuşlu durumda. Filonun geri kalanı ise gemilerin bozulması, modifiye edilmesi veya denemelerden geçmesi nedeniyle tam 30 yıldır denizde bulunmuyor.

RUSYA KORKUSU DONANMA PANİĞİ

İngiliz Daily Mail, Deniz Kuvvetleri kaynaklarının da doğruladığı şoke edici rakamların Silahlı Kuvvetlerinin geleceğine ilişkin korkuların yoğunlaştığı bir dönemde ortaya çıktığına dikkat çekti.

Ukrayna Savaşı'nda tansiyon yeniden yükselirken Rusya ise Avrupa'yı açıkça tehdit ediyor. Daily Mail, "Rusya'nın oluşturduğu tehdit, Ortadoğu'daki istikrarsızlık ve Çin'in yükselişine rağmen yeni hükümet savunma harcamalarında kesintilere gidiyor." ifadelerini kullanarak İngiltere yönetimine tepki gösterdi.

NE GEMİ VAR NE DENİZALTI

Emekli Tümamiral Chris Parry 'Bu durum son derece vahim - uçak gemilerimizi koruyacak yeterli gemimiz yok ve nükleer caydırıcılığımızı koruyacak hiçbir saldırı denizaltımız yok.' şeklinde konuştu.

İngiliz basınına göre endişe verici olan ise saldırı denizaltılarındaki kıtlığın, ABD denizaltılarının İngiltere'nin 'bombardıman' denizaltılarını korumakla görevlendirilmesine yol açması. En az biri denizde olmak üzere dört 'bombalama uçağı' bu ülkenin nükleer caydırıcılığını taşıyor.

Tümamiral Perry ise "Dünya, Amerikalılara güvenmemizi engelleyecek kadar büyük. ABD'nin başka rolleri var." dedi.

ÇİN'DE BİR BUÇUK YIL İNGİLTERE'DE YEDİ

İngiltere'de gemilerin ve denizaltıların çoğunun gülünç derecede eski olduğunu belirten Perry, "Çin donanması gemileri bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede üretiyor, biz ise yedi yıla yakın bir sürede üretiyoruz." şeklinde konuştu.

DONANMA'DAN AÇIKLAMA

Deniz Kuvvetleri'nin aktif gemilerine ilişkin açık kaynaklı veriler ilk olarak X.'teki 'Britsky' savunma hesabında ortaya çıktı. Donanma ise "Bu tablolar hiçbir resmi kaynaktan türetilmemiştir. Tüm Kraliyet Donanması gemileri planlı çalışma döngüleri boyunca döner. Operasyonel ihtiyaçlarımızı karşılamaya devam ediyoruz." şeklinde açıklama yapmıştı.