78 destinasyon üzerinde yapılan analizde, hava çekimleri ve mimari detaylardan elde edilen filtrelenmemiş fotoğraflar incelendi. Her karedeki benzersiz renk tonlarının özel bir yazılımla hesaplanması sonucu oluşturulan "canlılık puanı" listesinde, Lizbon 2,6 milyonu aşkın renk tonuyla zirvede yer aldı. İşte listede yer alan diğer şehirler…
RENKLER ARTIK SEYAHAT TERCİHLERİNİ ETKİLİYOR
Renklerin yalnızca estetik bir unsur olmadığı, aynı zamanda insanların ruh hali ve kültürel algıları üzerinde etkili olduğu biliniyor. Günümüzde seyahat planları yapılırken şehirlerin görselliği ve sosyal medyada yaratacağı etki de önemli bir kriter haline gelmiş durumda. Bu durumdan yola çıkan JustCover, kapsamlı bir analiz gerçekleştirdi.
78 ŞEHİR DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENDİ
Araştırma kapsamında 78 farklı destinasyon değerlendirildi. Şehirlerin hava çekimleri, mimari yapıları, mahalleleri ve silüetlerini içeren çok sayıda fotoğraf analiz edildi. Üstelik bu görsellerin hiçbirinde filtre kullanılmadı. Özel bir renk analiz aracıyla her karedeki benzersiz renk tonları hesaplandı ve şehirler için "canlılık puanı" oluşturuldu.
LİZBON ZİRVEDE, PORTO DA LİSTEDE
Analiz sonuçlarına göre Lizbon, 2,6 milyondan fazla renk tonuyla 100 tam puan alarak listenin zirvesine yerleşti. Portekiz'den listeye giren tek şehir Lizbon olmadı. Ülkenin kuzeyindeki Porto da 2,4 milyonun üzerindeki renk çeşitliliğiyle üçüncü sıraya yerleşti.
ASYA'DAN AVRUPA'YA RENKLİ ŞEHİRLER
Listenin ikinci sırasında, modern yapılar ile geleneksel mimarinin kontrastıyla öne çıkan Kuala Lumpur bulunuyor. Özellikle Batu Mağaraları'nın rengarenk merdivenleri şehrin puanına büyük katkı sağladı.
Dördüncü sırada Cartagena yer alırken, beşinci sırada ise enerjik atmosferiyle bilinen Rio de Janeiro bulunuyor. Rio'daki Selarón Merdivenleri, şehrin renk kimliğinin en önemli simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.
İŞTE DÜNYANIN EN RENKLİ 10 ŞEHRİ
Araştırmaya göre dünyanın en renkli şehirleri şu şekilde sıralandı:
Bu araştırma, şehirlerin yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, görsel çeşitlilikleriyle de öne çıktığını bir kez daha gözler önüne seriyor.