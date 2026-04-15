CANLI YAYIN
Geri

Dünyanın en renkli 10 şehri açıklandı: İlk sırada Lizbon yer aldı

Seyahat dünyasında dikkat çeken yeni bir araştırma, dünyanın en renkli şehirlerini ortaya koydu. JustCover çalışmanın zirvesinde, güneşi ve pastel tonlarıyla ünlü Lizbon yer aldı. Yapılan analizlere göre Lizbon, renk çeşitliliği açısından rakiplerini geride bırakarak listenin birinci sırasında konumlandı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
78 destinasyon üzerinde yapılan analizde, hava çekimleri ve mimari detaylardan elde edilen filtrelenmemiş fotoğraflar incelendi. Her karedeki benzersiz renk tonlarının özel bir yazılımla hesaplanması sonucu oluşturulan "canlılık puanı" listesinde, Lizbon 2,6 milyonu aşkın renk tonuyla zirvede yer aldı. İşte listede yer alan diğer şehirler…

Görsel: Lizbon’un renkli mimarisi ve karakteristik şehir dokusu.

RENKLER ARTIK SEYAHAT TERCİHLERİNİ ETKİLİYOR

Renklerin yalnızca estetik bir unsur olmadığı, aynı zamanda insanların ruh hali ve kültürel algıları üzerinde etkili olduğu biliniyor. Günümüzde seyahat planları yapılırken şehirlerin görselliği ve sosyal medyada yaratacağı etki de önemli bir kriter haline gelmiş durumda. Bu durumdan yola çıkan JustCover, kapsamlı bir analiz gerçekleştirdi.

Lizbon’un rengarenk sokakları ve tarihi yapıları dikkat çekiyor.

78 ŞEHİR DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENDİ

Araştırma kapsamında 78 farklı destinasyon değerlendirildi. Şehirlerin hava çekimleri, mimari yapıları, mahalleleri ve silüetlerini içeren çok sayıda fotoğraf analiz edildi. Üstelik bu görsellerin hiçbirinde filtre kullanılmadı. Özel bir renk analiz aracıyla her karedeki benzersiz renk tonları hesaplandı ve şehirler için "canlılık puanı" oluşturuldu.

Görsel: Lizbon şehri

LİZBON ZİRVEDE, PORTO DA LİSTEDE

Analiz sonuçlarına göre Lizbon, 2,6 milyondan fazla renk tonuyla 100 tam puan alarak listenin zirvesine yerleşti. Portekiz'den listeye giren tek şehir Lizbon olmadı. Ülkenin kuzeyindeki Porto da 2,4 milyonun üzerindeki renk çeşitliliğiyle üçüncü sıraya yerleşti.

Görsel: Cartagena şehri

ASYA'DAN AVRUPA'YA RENKLİ ŞEHİRLER

Listenin ikinci sırasında, modern yapılar ile geleneksel mimarinin kontrastıyla öne çıkan Kuala Lumpur bulunuyor. Özellikle Batu Mağaraları'nın rengarenk merdivenleri şehrin puanına büyük katkı sağladı.

Dördüncü sırada Cartagena yer alırken, beşinci sırada ise enerjik atmosferiyle bilinen Rio de Janeiro bulunuyor. Rio'daki Selarón Merdivenleri, şehrin renk kimliğinin en önemli simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Görsel: Kuala Lumpur şehri

İŞTE DÜNYANIN EN RENKLİ 10 ŞEHRİ

Araştırmaya göre dünyanın en renkli şehirleri şu şekilde sıralandı:

  1. Lizbon – 100
  2. Kuala Lumpur – 94,5
  3. Porto – 91,6
  4. Cartagena – 91,4
  5. Rio de Janeiro – 89,1
  6. Guanajuato – 71,2
  7. Havana – 70,6
  8. Hanoi – 69
  9. New Orleans – 67,1
  10. Medellín – 65,7

Bu araştırma, şehirlerin yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, görsel çeşitlilikleriyle de öne çıktığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

