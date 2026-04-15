Guanajuato, Havana, Hanoi, New Orleans ve Medellín ilk 10 içinde yer alan diğer şehirler oldu.

78 destinasyon üzerinde yapılan analizde, hava çekimleri ve mimari detaylardan elde edilen filtrelenmemiş fotoğraflar incelendi. Her karedeki benzersiz renk tonlarının özel bir yazılımla hesaplanması sonucu oluşturulan "canlılık puanı" listesinde, Lizbon 2,6 milyonu aşkın renk tonuyla zirvede yer aldı. İşte listede yer alan diğer şehirler…

Renklerin yalnızca estetik bir unsur olmadığı, aynı zamanda insanların ruh hali ve kültürel algıları üzerinde etkili olduğu biliniyor. Günümüzde seyahat planları yapılırken şehirlerin görselliği ve sosyal medyada yaratacağı etki de önemli bir kriter haline gelmiş durumda. Bu durumdan yola çıkan JustCover, kapsamlı bir analiz gerçekleştirdi.

Lizbon’un rengarenk sokakları ve tarihi yapıları dikkat çekiyor.

78 ŞEHİR DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENDİ

Araştırma kapsamında 78 farklı destinasyon değerlendirildi. Şehirlerin hava çekimleri, mimari yapıları, mahalleleri ve silüetlerini içeren çok sayıda fotoğraf analiz edildi. Üstelik bu görsellerin hiçbirinde filtre kullanılmadı. Özel bir renk analiz aracıyla her karedeki benzersiz renk tonları hesaplandı ve şehirler için "canlılık puanı" oluşturuldu.

Görsel: Lizbon şehri

LİZBON ZİRVEDE, PORTO DA LİSTEDE

Analiz sonuçlarına göre Lizbon, 2,6 milyondan fazla renk tonuyla 100 tam puan alarak listenin zirvesine yerleşti. Portekiz'den listeye giren tek şehir Lizbon olmadı. Ülkenin kuzeyindeki Porto da 2,4 milyonun üzerindeki renk çeşitliliğiyle üçüncü sıraya yerleşti.