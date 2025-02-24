Fransa’daki Rus konsolosluğunda patlama! Kremlin’den açıklama var

Reuters haber ajansının aktardığına göre Marsilya'daki Rus Konsolosluğu yakınlarında patlama sesi duyuldu.
Yerel basının bildirdiğine göre itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
RBC haber ajansına göre Rusya'nın Marsilya Başkonsolosu, patlamanın konsolosluk içinde meydana geldiğini açıkladı.
ÖLÜ YA DA YARALI YOK
Fransız basını, konsolosluk içine iki molotof kokteyli atıldığını belirtti. Polise göre olayda ölü ya da yaralı yok.
Saldırının Rusya Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıldönümünde meydana gelmesi dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova. (AA)
Rus haber ajansı TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin Marsilya Başkonsolosluğu sınırları içinde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Zaharova, "Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluğunun arazisindeki patlamalar, terör saldırısı belirtilerini taşıyor. Fransa'dan kapsamlı soruşturma konusunda önlemlerin hızlı şekilde alınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı aç��klamada, Marsilya Başkonsolosluğundaki patlama nedeniyle, "dost olmayan" ülkelerdeki Rus diplomatik temsilciliklerinde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bildirdi.