Fransa’daki Rus konsolosluğunda patlama! Kremlin’den açıklama var

Reuters haber ajansının aktardığına göre Marsilya'daki Rus Konsolosluğu yakınlarında patlama sesi duyuldu.

Yerel basının bildirdiğine göre itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

RBC haber ajansına göre Rusya'nın Marsilya Başkonsolosu, patlamanın konsolosluk içinde meydana geldiğini açıkladı.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Fransız basını, konsolosluk içine iki molotof kokteyli atıldığını belirtti. Polise göre olayda ölü ya da yaralı yok.

Saldırının Rusya Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıldönümünde meydana gelmesi dikkat çekti.