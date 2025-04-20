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"Yutucu kuryeler" ile dünyayı zehirliyordu! Baron yakalandı

Brezilya'dan yola çıkarak Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası suç örgütünün lideri olduğu belirlenen Ferudun Müldür, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da polise teslim oldu.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025
Yutucu kuryeler ile dünyayı zehirliyordu! Baron yakalandı

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Brezilya'da 'yutucu kurye' yöntemiyle dünyanın birçok ülkesine uyuşturucu kaçakçılığı yapan Ferudun Müldür, yakalanacağını anlayınca Kolombiya'nın başkenti Bogota'da polise gitti. Hakkında 8 yıldır kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Müldür'ün Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain ticareti yapan bir suç örgütünün lideri olduğu belirlendi. Müldür, 2017'de İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında "Suç örgütüne üye olmak ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla yakalama kararı çıkartılmasının ardından izini kaybettirmişti.

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