Göçmen Asik'in cansız bedeninden görüntülerin de aktarıldığı paylaşımda, polisin suçu örtbas etmeye çalıştığı da iddia edildi.

Batı'da ırkçılık devam ediyor... Yunanistan 'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA), bir göçmenin polis karakolunda darp edildiğini ve hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Yunan polisi (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

Açıklamada, "Polis 2017'den beri ülkede oturma izni olan, kira kontratı ve düzenli bir işe sahip, sigortalı çalışan göçmeni, evsiz ve Yunanca konuşmayan biri olarak göstermeye çalışıyor." ifadesi yer aldı.

SORUŞTURMA TALEBİ

Asik'in süreçte 5 farklı karakola gittiği ileri sürülen açıklamada, olayın soruşturulması talep edildi.

KEERFA, Muhammet Kamran Asik'in çalışma arkadaşlarının 11 Ekim'de 24 saatlik greve gideceğini, grev kapsamında yapılacak eylemde ise sektörel taleplerinin yanı sıra Asik'in ölümünün araştırılması talebinin de dile getirileceğini aktardı.

YUNAN MEDYASI OLAYA ÇANAK TUTUYOR, GERÇEĞİ GİZLİYOR!

Polisin Yunan basınına yansıyan iddialarına göre ise 38 yaşındaki Asik, karakola geldiğinde vücudunda darp izleri vardı ve aniden hayatını kaybetti.