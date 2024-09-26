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Yunanistan'ın göçmenlere müdahalesinde son nokta! Polis karakolunda darp ederek öldürdüler...

Batı, ırkçılığa bir yenisi daha eklendi. Yunanistan'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu KEERFA, bir göçmenin polis karakolunda darp sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti. KEERFA sosyal medyada, "Göçmen kurye Muhammet Kamran Asik, Agios Panteleimonas polis karakolunda işkence sonucu öldü." ifadelerine yer verdi. Yunan basınına yansıyan iddialar ise, 38 yaşındaki Asik, karakola geldiğinde vücudunda darp izleri vardı ve aniden hayatını kaybettiği öne sürüldü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 21:47 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 21:47
Yunanistan’ın göçmenlere müdahalesinde son nokta! Polis karakolunda darp ederek öldürdüler...

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Batı'da ırkçılık devam ediyor... Yunanistan'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA), bir göçmenin polis karakolunda darp edildiğini ve hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Sivil Toplum Kuruluşu KEERFA sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göçmen kurye Muhammet Kamran Asik, Agios Panteleimonas polis karakolunda işkence sonucu öldü." iddiasında bulundu.

POLİS OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞTI!

Göçmen Asik'in cansız bedeninden görüntülerin de aktarıldığı paylaşımda, polisin suçu örtbas etmeye çalıştığı da iddia edildi.

Yunan polisi (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Yunan polisi (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

Açıklamada, "Polis 2017'den beri ülkede oturma izni olan, kira kontratı ve düzenli bir işe sahip, sigortalı çalışan göçmeni, evsiz ve Yunanca konuşmayan biri olarak göstermeye çalışıyor." ifadesi yer aldı.

SORUŞTURMA TALEBİ

Asik'in süreçte 5 farklı karakola gittiği ileri sürülen açıklamada, olayın soruşturulması talep edildi.

KEERFA, Muhammet Kamran Asik'in çalışma arkadaşlarının 11 Ekim'de 24 saatlik greve gideceğini, grev kapsamında yapılacak eylemde ise sektörel taleplerinin yanı sıra Asik'in ölümünün araştırılması talebinin de dile getirileceğini aktardı.

YUNAN MEDYASI OLAYA ÇANAK TUTUYOR, GERÇEĞİ GİZLİYOR!

Polisin Yunan basınına yansıyan iddialarına göre ise 38 yaşındaki Asik, karakola geldiğinde vücudunda darp izleri vardı ve aniden hayatını kaybetti.

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