İsrail, 11 aydır Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Binlerce masumu katleden katil İsrail ise tüm dünyada protesto edilmeye devam ediliyor.
Bu kez Filistin destekçileri Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir araya geldi. Göstericiler, Dışişleri Bakanlığı binasının duvarlarına kırmızı boya püskürterek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Danimarka'da İsrail'in saldırıları Filistin destekçileri tarafından protesto edildi: Dışişleri Bakanlığı kırmızıya boyandı... (AA)
BAKANLIK BİNASINA "İSRAİL ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYOR" SLOGANI
Danimarka Radyosunun (DR) haberine göre, Filistin destekçisi protestocular, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek amacıyla başkent Kopenhag'da bulunan Dışişleri Bakanlığı binasının duvarlarına kırmızı boya püskürttü.
Danimarka'da İsrail'in saldırıları Filistin destekçileri tarafından protesto edildi: Dışişleri Bakanlığı kırmızıya boyandı... (AA)
Polis memuru Espen Godiken, DR'ye verdiği demeçte, göstericilerin binanın duvarlarına kırmızı boyayla "İsrail çocukları öldürüyor" ve "İsrail'i boykot et" yazdığını bildirdi.