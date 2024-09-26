Danimarka’da İsrail’in saldırıları Filistin destekçileri tarafından protesto edildi: Dışişleri Bakanlığı kırmızıya boyandı...

İsrail, 11 aydır Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Binlerce masumu katleden katil İsrail ise tüm dünyada protesto edilmeye devam ediliyor.

Bu kez Filistin destekçileri Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir araya geldi. Göstericiler, Dışişleri Bakanlığı binasının duvarlarına kırmızı boya püskürterek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.