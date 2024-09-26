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Danimarka'da İsrail'in saldırıları Filistin destekçileri tarafından protesto edildi: Dışişleri Bakanlığı kırmızıya boyandı...

Filistin destekçilerinin gösterileri dünyanın dört bir yanında sürüyor. Bu kez adres Danimarka'nın başkenti Kopehang oldu. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Dışişleri Bakanlığı'nı kırmızıya boyayarak protesto etti.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 22:17 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 22:27
Danimarka’da İsrail’in saldırıları Filistin destekçileri tarafından protesto edildi: Dışişleri Bakanlığı kırmızıya boyandı...

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İsrail, 11 aydır Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Binlerce masumu katleden katil İsrail ise tüm dünyada protesto edilmeye devam ediliyor.

Bu kez Filistin destekçileri Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir araya geldi. Göstericiler, Dışişleri Bakanlığı binasının duvarlarına kırmızı boya püskürterek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Danimarka'da İsrail'in saldırıları Filistin destekçileri tarafından protesto edildi: Dışişleri Bakanlığı kırmızıya boyandı... (AA)Danimarka'da İsrail'in saldırıları Filistin destekçileri tarafından protesto edildi: Dışişleri Bakanlığı kırmızıya boyandı... (AA)

BAKANLIK BİNASINA "İSRAİL ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYOR" SLOGANI

Danimarka Radyosunun (DR) haberine göre, Filistin destekçisi protestocular, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek amacıyla başkent Kopenhag'da bulunan Dışişleri Bakanlığı binasının duvarlarına kırmızı boya püskürttü.

Danimarka'da İsrail'in saldırıları Filistin destekçileri tarafından protesto edildi: Dışişleri Bakanlığı kırmızıya boyandı... (AA)Danimarka'da İsrail'in saldırıları Filistin destekçileri tarafından protesto edildi: Dışişleri Bakanlığı kırmızıya boyandı... (AA)

Polis memuru Espen Godiken, DR'ye verdiği demeçte, göstericilerin binanın duvarlarına kırmızı boyayla "İsrail çocukları öldürüyor" ve "İsrail'i boykot et" yazdığını bildirdi.

Danimarka'da İsrail'in saldırıları Filistin destekçileri tarafından protesto edildi: Dışişleri Bakanlığı kırmızıya boyandı... (AA)Danimarka'da İsrail'in saldırıları Filistin destekçileri tarafından protesto edildi: Dışişleri Bakanlığı kırmızıya boyandı... (AA)

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Danimarka'da İsrail'in saldırıları Filistin destekçileri tarafından protesto edildi: Dışişleri Bakanlığı kırmızıya boyandı... (AA)Danimarka'da İsrail'in saldırıları Filistin destekçileri tarafından protesto edildi: Dışişleri Bakanlığı kırmızıya boyandı... (AA)

Olayla ilgili herhangi bir gözaltı olmadığını belirten Godiken, kolluk kuvvetlerinin olay yerini ve olay anına ilişkin video kayıtlarını incelemeyi sürdürdüğünü aktardı.

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