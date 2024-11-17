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Filipinler'de Man-Yi alarmı: 650 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de, Süper Tayfun Man-Yi nedeniyle yaklaşık 650 bin kişi tahliye edildi. Meteoroloji Bürosu (PAGASA), tayfunun saatteki hızının 270 kilometreye ulaşmasının beklendiğini ve Catanduanes Adası'nın doğusunda karaya çıktığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 01:42 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 01:42
Filipinler’de Man-Yi alarmı: 650 bin kişi tahliye edildi

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Filipinler Meteoroloji Bürosu (PAGASA), Süper Tayfun Man-Yi'nin yerel saatle 21.40'ta Catanduanes Adası'nın doğusunda karaya çıktığını açıkladı. Tayfunun saatteki hızının 270 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

ayfunun saatteki hızının 270 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.(Fotoğraf: AA)ayfunun saatteki hızının 270 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.(Fotoğraf: AA)

650 BİN KİŞİ GEÇİCİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİ

PAGASA, tayfunun ülkenin kuzeyine "aşırı yağış" getireceğini ve sel ile toprak kayması riski oluşturduğunu belirterek, bölgede yaşayanları uyardı. Man-Yi'nin yol açtığı tehlikeler nedeniyle yaklaşık 650 bin kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

Catanduanes Adası’nda dalga yüksekliğinin 14 metreye kadar çıkması bekleniyor. (Fotoğraf: AA)Catanduanes Adası’nda dalga yüksekliğinin 14 metreye kadar çıkması bekleniyor. (Fotoğraf: AA)

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Tayfunun etkisi hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Birçok uçuş iptal edilirken, Catanduanes Adası'nda dalga yüksekliğinin 14 metreye kadar çıkması bekleniyor. Başkent Manila dahil bölgedeki yerleşim yerleri, 48 metre yüksekliğindeki dalgalarla karşı karşıya kalabilir.

Man-Yi Tayfunu, ülkede son bir ayda görülen 6. tayfun (Fotoğraf: AA)Man-Yi Tayfunu, ülkede son bir ayda görülen 6. tayfun (Fotoğraf: AA)

ÖNCEKİ TAYFUNLAR NEDENİYLE 160 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ

Sivil Savunma Ofisi İcra Direktörü Ariel Nepomuceno, yaptığı açıklamada, toprak kaymalarının özellikle eğilimli bölgelerde yaşayanlar için daha tehlikeli olduğunu, çünkü zeminlerin tayfunlar nedeniyle doygun hale geldiğini vurguladı. Man-Yi Tayfunu, ülkede son bir ayda görülen 6. tayfun olurken, önceki tayfunlar nedeniyle en az 160 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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