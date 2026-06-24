Yunanistan’da turizm çalışanlarından 24 saatlik grev: "Günde 13 saat çalışıyoruz"
Yunanistan’da Lokanta, Kafe ve Turizm Çalışanları Federasyonunun (POEET) çağrısıyla sektör çalışanları bugün 24 saatlik iş bırakma eylemi başlattı. Yaz sezonunda 13 saati bulan ağır çalışma şartlarına ve kış aylarındaki geçim sıkıntısına dikkat çekmek isteyen çalışanlar, başkent Atina’da Çalışma Bakanlığı önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.
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- Yunanistan'da lokanta, kafe ve turizm sektörü çalışanları 24 saatlik greve gitti.
- Grevi, Lokanta, Kafe ve Turizm Çalışanları Federasyonu (POEET) organize etti.
- POEET, sektörde günlük çalışma saatlerinin 13 saati bulduğunu belirtti.
- Çalışanlar, yaz sezonunda süreli sözleşmelerle çalışıp kışın geçim sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti.
- Sektör çalışanları, Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde eylem düzenledi.
Yunanistan'da lokanta, kafe ve turizm sektörü çalışanları 24 saatlik greve gitti.
YUNANİSTAN GREVE GİTTİ
Lokanta, Kafe ve Turizm Çalışanları Federasyonunun (POEET) çağrısıyla bu sektörde çalışanların bir kısmı, bugün 24 saatlik grev kararı aldı.
POEET'ten yapılan yazılı açıklamada, günlük çalışma saatlerinin sektörde 13 saati bulabildiğine ve yaz sezonunda süreli sözleşmelerle hizmet veren çalışanların kışın geçim sıkıntısı yaşadığına işaret edildi.
Yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek isteyen sektör çalışanları, başkent Atina'da Çalışma Bakanlığının önünde eylem yaptı.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya