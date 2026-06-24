Yunanistan’da turizm çalışanlarından 24 saatlik grev: "Günde 13 saat çalışıyoruz"

Çalışanlar, yaz sezonunda süreli sözleşmelerle çalışıp kışın geçim sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti.

Grevi, Lokanta, Kafe ve Turizm Çalışanları Federasyonu (POEET) organize etti.

Yunanistan'da lokanta, kafe ve turizm sektörü çalışanları 24 saatlik greve gitti.

Yunanistan 'da lokanta, kafe ve turizm sektörü çalışanları 24 saatlik greve gitti.

Yunanistan'da grev, Fotoğraflar yapay zeka ile hazırlanmıştır

YUNANİSTAN GREVE GİTTİ

Lokanta, Kafe ve Turizm Çalışanları Federasyonunun (POEET) çağrısıyla bu sektörde çalışanların bir kısmı, bugün 24 saatlik grev kararı aldı.

POEET'ten yapılan yazılı açıklamada, günlük çalışma saatlerinin sektörde 13 saati bulabildiğine ve yaz sezonunda süreli sözleşmelerle hizmet veren çalışanların kışın geçim sıkıntısı yaşadığına işaret edildi.

Yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek isteyen sektör çalışanları, başkent Atina'da Çalışma Bakanlığının önünde eylem yaptı.

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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya