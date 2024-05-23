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Yunanistan'da muhalefet partileri hükümetten Filistin'i tanımasını istedi: Sen de katıl Miçotakis

Yunanistan'da muhalefet partileri, hükümetten İspanya, İrlanda ve Norveç gibi Filistin devletini tanıma kararı almasını talep etti. Yunanistan parlamentosu, 22 Aralık 2015'te, dönemin Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vuçis'in Filistin'in devlet olarak tanınması yönünde sunduğu tavsiye kararını genel kurulda oybirliğiyle kabul etmişti.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 17:16 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 17:16
Yunanistan’da muhalefet partileri hükümetten Filistin’i tanımasını istedi: Sen de katıl Miçotakis

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Yunanistan'da muhalefet partileri, hükümetten İspanya, İrlanda ve Norveç gibi Filistin devletini tanıma kararı almasını talep etti.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) tarafından yayımlanan açıklamada, Filistin konusunda iki devletli çözümün desteklendiği belirtilerek, hükümete bu konuda inisiyatif alma çağrısı yapıldı.

"Yunan hükümetinin bu konuda inisiyatif alması için mücadele ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve 1967 sınırları temelinde, Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olacağı ve halkın barış içinde yaşayabileceği iki devletli çözümün desteklendiği kaydedildi.

Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) Parlamento Temsilcisi Dimitris Mancos da mecliste yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Filistin devletini tanıması gerektiğini vurguladı. Mancos, bölgedeki karışıklığın ancak BM'nin karar verdiği gibi Filistin devletinin kurulmasıyla önlenebileceğini belirtti.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise hükümete Filistin devletini tanıması hususunda baskı yaparak Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'e soru önergesi sundu. Önergede, "1967 sınırları içinde ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımak konusunda hükümetin ne yapmayı planladığı" soruldu.

Özgürlük Seyri Başkanı Zoi Konstantopulu da mecliste yaptığı konuşmada hükümete seslenerek, "Filistin devletinin tanınması konusunda tutum alın. Bunu zaten üç AB üyesi ülke yapıyor ve diğerleri de bunu takip edecek. Ülkemizin geri kalmamasının büyük önemi var." dedi.

Konstantopulu ayrıca Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin işlediği suçları kınamasını istedi.

Yunanistan parlamentosunda temsil edilen Yeni Sol Partisi, dün Yunanistan'ın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi Filistin devletini tanıma kararı almasını talep etmişti.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i tanıyacaklarını açıklamıştı.

Yunanistan parlamentosu, 22 Aralık 2015'te, dönemin Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vuçis'in Filistin'in devlet olarak tanınması yönünde sunduğu tavsiye kararını genel kurulda oybirliğiyle kabul etmişti.

Parlamentonun bu kararı, Yunanistan'ın Filistin'i resmen tanıması yönünde hükümete tavsiye niteliği taşıyordu. Oylamayı dönemin Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile parlamentoya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da izlemişti.

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