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Hürmüz Boğazı'nda kriz: 6 bin denizci mahsur kaldı

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden zirveye çıkmasıyla Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği neredeyse tamamen dururken, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Başkanı Arsenio Dominguez, bölgede yaklaşık 6 bin denizcinin mahsur kaldığını ve bu "pervasız saldırıların" masum çalışanları ciddi bir hayati tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını açıkladı.

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Hürmüz Boğazı'nda kriz: 6 bin denizci mahsur kaldı

ABD ile İran arasında yeniden alevlenen gerginliğin ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği neredeyse durma noktasına geldi. Boğazı yalnızca Körfez'den ayrılan, ABD tarafından onaylanmış bir tanker ile İran bayraklı bir konteyner gemisi geçti.

Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur. (Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.)Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur. (Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.)

"HİÇBİR DENİZCİ, İŞİNİ YAPTIĞI İÇİN HAYATINI RİSKE ATMAK ZORUNDA KALMAMALIDIR"

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Başkanı Arsenio Dominguez, son duruma ilişkin yaptığı açıklamada saldırıların ardından Hürmüz Boğazı çevresinde yaklaşık 6 bin denizcinin mahsur kaldığını söyledi. Dominguez, "Bu pervasız saldırılar, masum denizcileri bir kez daha ciddi tehlikeyle karşı karşıya bıraktı. Hiçbir denizci, yalnızca işini yaptığı için hayatını riske atmak zorunda kalmamalıdır. Rakamların arkasında bu çatışmanın insani bedelini ödemeye devam eden denizciler ve bazı durumlarda onların aileleri bulunuyor" dedi.

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