Yunanistan'da deprem paniği: Eğriboz Adası üç kez sallandı | Heyelan meydana geldi, duvarlar çöktü
Eğriboz Adası merkezli sarsıntılar Yunanistan genelinde paniğe yol açtı. Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre bölgede dakikalar içinde 4,8 ile 5,2 büyüklükleri arasında üç ayrı sarsıntı kaydedildi. Prokopi bölgesi çevresinde yoğunlaşan sismik aktivite evlerin duvarlarında büyük yarıklar açtı. Heyelan tehlikesi nedeniyle yollar kapanma noktasına gelirken başkent Atina sakinleri sarsıntıyı şiddetle hissetti.
Hızlı Özet Göster
- Yunanistan'ın Eğriboz Adası merkezli peş peşe gelen şiddetli depremler Atina'da paniğe yol açtı.
- Prokopi bölgesinde 4,8, 4,3 ve 5,2 büyüklüğünde üç ana sarsıntı meydana geldi.
- Bölgede heyelanlar tetiklendi ve çok sayıda evde büyük çatlaklar oluştu.
- Prokopi bölgesinde bir binanın duvarı tamamen çöktü ve sakinleri son anda kurtuldu.
- Depremler sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma vakası bildirilmedi.
Yunanistan güne peş peşe gelen şiddetli sarsıntılarla uyandı. Eğriboz Adası merkezli depremler başkent Atina sokaklarında paniğe yol açarken bölgedeki binalarda ciddi hasarlar bıraktı.
Atina Jeodinamik Enstitüsü verileri sismik hareketliliğin detaylarını ortaya koydu. Prokopi bölgesi yakınlarında yerel saatle 12.58 sularında 14 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Dakikalar sonra 13.00 sularında 4,3 büyüklüğünde ikinci sarsıntı gerçekleşti. Bölge 13.02 sularında bu kez 5 kilometre derinlikte 5,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Ana sarsıntıların ardından büyüklükleri 2,8 ile 3,3 arasında değişen dört artçı deprem saptandı.
EVLER ETKİLENDİ
Yunan Devlet Televizyonu ERT kaynaklı haberler afetin boyutunu gözler önüne serdi. Art arda gelen sarsıntılar dağlık alanlarda heyelanları tetikledi.
Yerel yetkililer altyapı sistemlerinde bozulmalar meydana geldiğini bildirdi. Çok sayıda evde büyük çatlaklar oluştu.
Prokopi bölgesindeki binanın duvarı tamamen çöktü.
Yıkılan binanın sakinleri enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.
CAN KAYBI YOK
Başkent Atina sakinleri tarafından şiddetle hissedilen depremlerin ardından can kaybı veya yaralanma vakası bildirilmedi.