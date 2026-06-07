Yunanistan'da deprem paniği: Eğriboz Adası üç kez sallandı | Heyelan meydana geldi, duvarlar çöktü

Prokopi bölgesinde 4,8, 4,3 ve 5,2 büyüklüğünde üç ana sarsıntı meydana geldi.

Bölgede heyelanlar tetiklendi ve çok sayıda evde büyük çatlaklar oluştu.

Prokopi bölgesinde bir binanın duvarı tamamen çöktü ve sakinleri son anda kurtuldu.

Depremler sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma vakası bildirilmedi.