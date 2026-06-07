Trump'tan tavizsiz anlaşma mesajı: Yaptırımlar hafiflemeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin çok net mesajlar vererek Washington'ın masadaki kırmızı çizgilerini ilan etti.

Trump, kısa vadeli bir uzlaşı için Lübnan'ın anlaşmaya dahil edilmesi konusunda ısrarcı olmadığını vurgularken, Tahran'ın beklediği yaptırım esnekliği ve dondurulmuş varlıkların iadesi kapısını da ilk etapta tamamen kapattı.

Donald Trump konu ile ilgili şöyle dedi: İran ile kısa vadeli anlaşmaya Lübnan'ın dahil edilmesi konusunda ısrarcı değilim. Herhangi bir anlaşmada başlangıçta İran varlıkları serbest bırakılmayacak veya yaptırımlar hafiflemeyecek.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya