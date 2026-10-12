Yunanistan'da çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni dönem başlıyor. Hükümet, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya ağlarına erişimini kısıtlamak amacıyla yasa tasarısı hazırladı. Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uygun şekilde oluşturulacak düzenlemenin 1 Ocak 2027'de uygulanmaya başlanması hedefleniyor. Yeni kurallar yalnızca açılacak hesapları değil, daha önce oluşturulan mevcut hesapları da kapsayacak.

Skerços, bu nedenle 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimine kısıtlama getirileceğini açıkladı.

Yunanistan Sağlık Bakanı Antonis Georgiadis (Foto: Takvim Foto Arşivi)

HER İKİ ÇOCUKTAN BİRİNİN SOSYAL MEDYA HESABI VAR

Sağlık Bakanı Antonis Georgiadis, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı.

Georgiadis, 10-12 yaş grubundaki çocukların yarısından fazlasının sosyal medya hesabına sahip olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabı bulunan her dört çocuktan birinin bu platformlarda çok uzun süre geçirdiğini belirten Georgiadis, çocukların dijital platformlardaki kullanım alışkanlıklarına dikkat çekti.