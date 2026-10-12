Yunanistan'dan sosyal medyaya yaş sınırı! Tarih verildi: 15 yaş altına kısıtlama geliyor
Yunanistan, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Hükümet, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlayacak yasa tasarısını duyurdu. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, daha önce açılmış hesapları da kapsayacak. Sağlık Bakanı Antonis Georgiadis, 10-12 yaş grubundaki çocukların yarısından fazlasının sosyal medya hesabı bulunduğunu açıkladı.
Yunanistan'da çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni dönem başlıyor. Hükümet, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya ağlarına erişimini kısıtlamak amacıyla yasa tasarısı hazırladı. Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uygun şekilde oluşturulacak düzenlemenin 1 Ocak 2027'de uygulanmaya başlanması hedefleniyor. Yeni kurallar yalnızca açılacak hesapları değil, daha önce oluşturulan mevcut hesapları da kapsayacak.
15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA KISITLAMASI
Yunanistan Devlet Bakanı Akis Skerços, Sağlık Bakanı Antonis Georgiadis ve Dijital Yönetişim Bakanı Dimitris Papastergiu, reşit olmayanların sosyal medya kullanımına ilişkin hazırlanan yasa tasarısını ortak basın toplantısında duyurdu.
Toplantıda konuşan Devlet Bakanı Skerços, sosyal medya şirketlerinin çocukları korumaya yönelik mevcut önlemlerinin yetersiz kaldığını belirtti.
Skerços, bu nedenle 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimine kısıtlama getirileceğini açıkladı.
HER İKİ ÇOCUKTAN BİRİNİN SOSYAL MEDYA HESABI VAR
Sağlık Bakanı Antonis Georgiadis, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı.
Georgiadis, 10-12 yaş grubundaki çocukların yarısından fazlasının sosyal medya hesabına sahip olduğunu bildirdi.
Sosyal medya hesabı bulunan her dört çocuktan birinin bu platformlarda çok uzun süre geçirdiğini belirten Georgiadis, çocukların dijital platformlardaki kullanım alışkanlıklarına dikkat çekti.
1 OCAK 2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ PLANLANIYOR
Dijital Yönetişim Bakanı Dimitris Papastergiu, düzenlemenin Avrupa Birliği mevzuatına uygun bir yasal çerçevede hazırlanacağını açıkladı.
Yeni uygulamanın 1 Ocak 2027 itibarıyla başlamasının planlandığını bildiren Papastergiu, düzenlemenin kapsamına ilişkin ayrıntıları da paylaştı.
MEVCUT HESAPLAR DA KAPSAMDA
Yeni düzenleme yalnızca 1 Ocak 2027'den sonra açılacak sosyal medya hesaplarını kapsamayacak.
Uygulamanın yürürlüğe girmesinden önce 15 yaşını doldurmamış çocuklar tarafından oluşturulan mevcut hesaplara da erişim kısıtlaması getirilecek.
Böylece Yunanistan, yeni hesap açılmasının yanı sıra mevcut hesapların kullanımını da kapsayan bir yaş sınırı uygulamasına geçmeyi hedefliyor.