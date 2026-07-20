Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan küstah Kıbrıs açıklaması: "Silahlı kuvvetlerimiz için Kıbrıs yakındır"
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünde Atina'dan yine küstah ve hadsiz bir provokasyon yükseldi. 20 Temmuz zaferini hala hazmedemeyen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, sosyal medyadan alçakça ifadeler kullanarak Türkiye’yi hedef aldı. Kahraman Mehmetçik’in adaya barış ve huzur getirdiği tarihi harekata "işgal" deme cüretini gösteren Dendias, "Yunan ordusu için Kıbrıs yakındır" sözleriyle açıkça kışkırtıcılık yaptı.
Ege ve Doğu Akdeniz'de sürekli gerilimi tırmandıran Yunanistan, 20 Temmuz'da yine çıldırdı. Atina'nın Savunma Bakanı Nikos Dendias, şanlı Türk zaferini hedef alan skandal bir paylaşıma imza attı. Lefkoşa için "Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olamaz" diyerek rüya gören Yunan Bakan, Rum tarafına selam çakıp, "Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs artık uzakta değil, yakındır" ifadeleriyle açıkça tehdit diline sarıldı.
ANCA RÜYANDA
Kıbrıs meselesinin hala "yasa dışı bir işgal" olduğunu öne süren Dendias, "Türk işgalinin üzerinden 52 yıl geçti ancak hafızalardaki yeri hala canlı. Hayatını kaybedenleri, kayıpları ve adanın özgürlüğü için mücadele eden herkesi saygıyla anıyoruz" diyerek tarihi değiştirmeye yeltendi. Rüyasında Rum hegemonyası gören Yunan Bakan, Lefkoşa için "Bugün Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olamaz" hezeyanında bulunurken, Rum tarafına da seslenip, "Kıbrıs'taki kardeşlerimize mesajımız nettir. Özellikle son gelişmelerden sonra söylüyorum; Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs artık uzakta değil, yakındır" ifadeleriyle açıkça tehdit diline sarıldı.
52 YIL SONRA GELEN KORKAK GÖNDERME!
Dendias'ın küstahça kullandığı "Kıbrıs yakındır" ifadesi, aslında Atina'nın tarihe gömülen korkaklığının itirafı niteliğinde. 1974 yılında Türk askeri adaya ayak bastığında, dönemin Rum lideri Kliridis'in askeri destek talebine, Yunanistan Başbakanı Karamanlis "Kıbrıs uzaktadır" diyerek havlu atmış ve adadaki soykırımcı yandaşlarını yalnız bırakmıştı. Dendias 52 yıl sonra bu korkaklığı örtbas etmek için "Kıbrıs yakındır" edebiyatı yapsa da, tarih unutmadı.
UNUTTUKLARI TARİHİ HATIRLATALIM: BARIŞ HAREKATI NEDEN YAPILDI?
1960 ORTAKLIĞINA RUM DARBESİ: 1960 yılında Türkler ve Rumların ortaklığıyla kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Rumların Ada'yı Yunanistan'a bağlama (Enosis) hedefi doğrultusunda Kıbrıs Türklerini silah zoruyla devlet yönetiminden dışlaması sonucu 1963 yılında fiilen çöktü.
30 BİN TÜRKE SOYKIRIM VE SÜRGÜN: 1963-1974 yılları arasında, başta eli kanlı EOKA terör örgütü olmak üzere vahşi Rum gruplarının saldırıları nedeniyle 30 binden fazla Kıbrıs Türkü, can güvenliği olmadığı için 100'ün üzerinde köyü terk etmek zorunda kaldı ve kuşatma altındaki dar bölgelerde hayatta kalma mücadelesi verdi.
MEHMETÇİK TOKADI: Yunanistan'daki askeri cunta tarafından desteklenen EOKA lideri Nikos Sampson'un, 15 Temmuz 1974'te Cumhurbaşkanı Başpiskopos III. Makarios'a karşı darbe yapmasıyla kriz derinleşti. Makarios bile yaşananların bir iç mesele olmadığını belirterek garantör devletleri müdahaleye çağırdı. Türkiye, 1960 Zürih ve Londra Antlaşmaları'ndan doğan yasal garantörlük haklarını kullandı ve 20 Temmuz 1974 sabahı denizden çıkarma, havadan indirme harekâtıyla adaya ayak basarak Türk Mukavemet Teşkilatı mensubu şanlı mücahitlerle birleşti.
KESİN TÜRK ZAFERİ: Rum tarafının haince ateşkesi ihlal etmesi ve görüşmeleri tıkaması üzerine 14 Ağustos 1974'te harekâtın ikinci aşaması başlatıldı. Türk birliklerinin 16 Ağustos 1974 akşamı Mağusa-Lefkoşa-Güzelyurt hattına ulaşmasıyla Kıbrıs Barış Harekâtı kesin bir Türk zaferiyle tamamlandı ve Türk varlığı güvenceye alındı.