Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan küstah Kıbrıs açıklaması: "Silahlı kuvvetlerimiz için Kıbrıs yakındır"

UNUTTUKLARI TARİHİ HATIRLATALIM: BARIŞ HAREKATI NEDEN YAPILDI?

1960 ORTAKLIĞINA RUM DARBESİ: 1960 yılında Türkler ve Rumların ortaklığıyla kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Rumların Ada'yı Yunanistan'a bağlama (Enosis) hedefi doğrultusunda Kıbrıs Türklerini silah zoruyla devlet yönetiminden dışlaması sonucu 1963 yılında fiilen çöktü.

30 BİN TÜRKE SOYKIRIM VE SÜRGÜN: 1963-1974 yılları arasında, başta eli kanlı EOKA terör örgütü olmak üzere vahşi Rum gruplarının saldırıları nedeniyle 30 binden fazla Kıbrıs Türkü, can güvenliği olmadığı için 100'ün üzerinde köyü terk etmek zorunda kaldı ve kuşatma altındaki dar bölgelerde hayatta kalma mücadelesi verdi.

MEHMETÇİK TOKADI: Yunanistan'daki askeri cunta tarafından desteklenen EOKA lideri Nikos Sampson'un, 15 Temmuz 1974'te Cumhurbaşkanı Başpiskopos III. Makarios'a karşı darbe yapmasıyla kriz derinleşti. Makarios bile yaşananların bir iç mesele olmadığını belirterek garantör devletleri müdahaleye çağırdı. Türkiye, 1960 Zürih ve Londra Antlaşmaları'ndan doğan yasal garantörlük haklarını kullandı ve 20 Temmuz 1974 sabahı denizden çıkarma, havadan indirme harekâtıyla adaya ayak basarak Türk Mukavemet Teşkilatı mensubu şanlı mücahitlerle birleşti.