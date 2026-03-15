Shoshana Strock, geçen yıl annesi Orit Strock, babası ve bir erkek kardeşini cinsel istismarla suçlayarak polise şikayette bulunmuştu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, 34 yaşındaki Shoshana Strock'un ölümüne ilişkin inceleme sürüyor. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

İsrail'de aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'un kızı Shoshana Strock evinde ölü bulundu. Olayın ardından İsrail polisi, ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Siyonist Bakan Orit Strock, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook hesabından yaptığı açıklamada kızının hayatını kaybettiğini duyurdu. Strock paylaşımında, "Sevgili kızımız Shoshana'nın vefatını büyük bir acıyla bildiriyorum." ifadelerini kullandı.

AİLESİNİ CİNSEL TACİZLE SUÇLAMIŞTI

Shoshana Strock'un geçen yıl ailesi hakkında cinsel istismar suçlamasıyla polise başvurduğu ortaya çıkmıştı. İsrail medyasına yansıyan bilgilere göre Strock, annesi, babası ve bir erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

Söz konusu şikayetin ardından yürütülen soruşturma hakkında basına yayın yasağı getirildiği bildirildi. İsrail medyasında, soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin doğrudan ya da dolaylı bilgi paylaşımının engellendiği kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA VİDEO YAYIMLAMIŞTI

Shoshana Strock'un şikayette bulunmadan kısa süre önce sosyal medya hesabından bir video paylaşarak ailesine yönelik cinsel istismar iddialarını dile getirmişti. Videoda annesi, babası ve bir erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürmüştü.

İtalya'da yaşadığı belirtilen Strock'un ayrıca küçük erkek kardeşlerinin de anne ve babaları tarafından fiziksel tacize maruz kaldığını iddia ederek polise başvurmuştu.