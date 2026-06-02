Trump'tan ABD istihbaratına sürpriz atama: Tuksi Gabbard'ın yerine Bill Pulte geçti! İki göreve birden bakacak
ABD Başkanı Donald Trump, Tulsi Gabbard’ın istifasıyla boşalan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) görevine vekaleten Bill Pulte’yi atadı. Halen Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü olan Pulte, yeni dönemde her iki görevi birden yürütecek.
ABD Başkanı Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Vekili olarak Pulte'yi atadığını duyurdu.
İKİ GÖREVE BİRDEN BAKACAK
Halen Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü ve Fannie Mae/Freddie Mac şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Pulte'yi söz konusu göreve vekaleten atadığını açıklayan Trump, "William, Amerika'nın en hassas meselelerini, piyasaların güvenliğini ve istikrarını yönetme konusunda derin bir deneyime sahiptir." ifadesini kullandı.
Trump, Pulte'nin yeni görevinin yanı sıra mevcut görevlerini de sürdüreceğini bildirdi.
Tulsi Gabbard, eşinin sağlık durumu sebebiyle 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacağını açıklamıştı.