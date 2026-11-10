İspanya'da şüpheli çanta patladı! 1 polis hayatını kaybetti

Ekipler tarafından çantanın dışarı çıkarılması sırasında meydana gelen patlamada, bir polis yaşamını yitirdi, bir bacağını kaybeden başka bir polis de ağır yaralandı.

Polis kaynaklarının, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak basına verdiği bilgilere göre, Oviedo'daki bir apartmanda yerel saatle 07.30 civarında (TSİ 09.30) çıkan tartışma silahlı çatışmaya döndü.

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias özerk bölgesinin Oviedo şehrinde, bomba imha uzmanlarının bir apartmandan şüpheli sırt çantasını tahliye ettiği sırada şiddetli bir patlama yaşandı. Olayda 1 polis şehit olurken 1 polis de yaralandı.

İspanya'da şüpheli çanta patladı. Fotoğraf: Reuters

ŞÜPHELİ HALA ARANIYOR

Polis, şiddet eğilimli ve sabıkalı olduğu belirtilen şüphelinin olay yerinden arabayla kaçtığını ve yakalanması için Oviedo ve Asturias'daki giriş ve çıkışlarda özel kontrol noktaları kurulduğunu duyurdu.

Ayrıca polis, şüphelinin silahlı olduğunu ve daha fazla patlayıcı taşıma ihtimali bulunduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, henüz terör saldırısı şüphesi olmadığı ifade edildi.

Diğer yandan Başbakan Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Sanchez, "Oviedo'da bir Ulusal Polis memurunun ölümünden dolayı derin üzüntü duyuyorum. Ailesinin ve meslektaşlarının acısını kelimelerle hafifletmek mümkün değil. Onlara en derin taziyelerimi sunuyorum ve ağır yaralanan memura yürekten destek veriyorum. Özveriniz ve cesaretiniz tüm ulusun minnettarlığını hak ediyor." ifadesini kullandı.

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