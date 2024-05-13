Yunan basını Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin en kritik anını yazdı: Gözler Ankara’da! Atina’dan gelen heyette kimler var?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 'in Ankara ziyareti günlerdir Yunan basınının bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Dünyanın gözü bugün Ankara'da düzenlenecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Miçotakis zirvesinde iken Yunan gazetesi Prothema bir kez daha Yunan başbakanın görevi boyunca ilk kez Ankara'yı ziyaret edeceğini belirtti.

ÖNCE ANKARA SONRA NATO

Ankara'daki görüşmenin bir sonraki randevu için yol haritası olacağına dikkat çeken Prothema, Miçotakis ve Başkan Erdoğan'ın eylül ayında New York'taki BM Genel Kurulu çerçevesinde ve temmuz ayında Washington'da düzenlenecek olan NATO zirvesinde bir araya geleceklerini belirtti.

Prothema, Başkan Erdoğan ve Miçotakis'in söz konusu görüşmelerinden önce Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve Yunan mevkidaşları Aleksandros Papadopoulou ile Kostas Fragogiannis'in bir araya geleceğini hatırlattı.