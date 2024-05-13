Yunan basını Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin en kritik anını yazdı: Gözler Ankara’da! Atina’dan gelen heyette kimler var?

Miçotakis'e Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve diplomatik danışmanı Anna Maria Bura eşlik edecek. Başkan Erdoğan'ın yanında ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Akif Çağatay Kılıç yer alacak.
Bir buçuk saat sürmesi beklenen görüşmenin ardından basın toplantısına geçileceğini belirten Yunan gazetesi, Miçotakis'in akşam yemeğinden sonra saat 21.00'da Türkiye'den ayrılmayı planladığını bildirdi.
Miçotakis'in yanında, yemekte ayrıca, Ekümenik Patrik Bartholomeos'un da hazır bulunacağı belirtildi. Yunanistan heyetinden yemekte Başbakan Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, Alexandra Papadopoulou, Kostas Fragogiannis ve Anna Maria Boura eşlik edecek.
Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Themistocles Demiris, Thanos Dokos, Aristotelia Peloni, Kyra Kapi ve tercüman Büyükelçi Myron Nicolaides.
Kariye Camii'nin yeniden açılmasının Yunanistan'da gerginliğe sebep olduğunu bir kez daha hatırlatan Prothema, Miçotakis'in Türkiye ile ilişkileri geliştirmekte kararlı olduğuna dikkat çekti.
GÖRÜŞMENİN KADERİNİ BELİRLEYEN KRİTİK SAAT
Yunan gazetesi, Miçotakis'in ziyaretinin gidişatını belirleyecek olan en önemli anın saat 18.00 suları olduğuna dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın aralık ayında Atina'ya düzenlediği ziyarette Trakya Müslümanları ile ilgili konuşmasının ardından Miçotakis'in protokolü bozduğunu ve Erdoğan'ın iddiasına cevap verdiğini hatırlatan Prothema, bugün sert göndermeler yapma niyetinde olan Miçotakis'e cevap verip vermeyeceğinin merak edildiğini belirtti. Peki, Başkan Erdoğan da protokolü bozacak mı?
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gelişmesi ile Türklerin Yunan perakende sektörüne girmeye başladığını belirten Prothema, Ege adalarında ise Türk turistlerin ilgiyle beklendiğini belirtti.
Kiryakos Miçotakis'in ziyaret programı
14:55 - Başbakan'ın Ankara'ya gelişi
15:30 - Başbakanın Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabulü
15:45-16:30 - Başbakan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı ile sınırlı görüşmesi (1+2)
16:30-17:15: Genişletilmiş konuşmalar (1+10)
17:15-17:45: Basına Açıklamalar
18:00-19:15: Resmi Akşam Yemeği
19:45: Başbakan'ın Ankara'dan ayrılışı