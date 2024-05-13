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Yunan basını Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin en kritik anını yazdı: Gözler Ankara’da! Atina’dan gelen heyette kimler var?

Yunan basınının bir numaralı gündemi Başbakan Kiryakos Miçotakis’in Ankara ziyareti. Yunan gazetesi Prothema, Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin Yunanistan’da oldukça olumlu bir hava ile takip edildiğine dikkat çekerken iki liderin görüşmesinin kaderini belirleyecek anı vurguladı. Peki, Miçotakis’in heyetinde kimler var? Yunan basınına göre Ankara’daki zirveye damga vuracak anın önemi ne? İşte, kritik zirvenin tüm detayları…

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 12:54 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 13:22
Yunan basını Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin en kritik anını yazdı: Gözler Ankara’da! Atina’dan gelen heyette kimler var?

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyareti günlerdir Yunan basınının bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Dünyanın gözü bugün Ankara'da düzenlenecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Miçotakis zirvesinde iken Yunan gazetesi Prothema bir kez daha Yunan başbakanın görevi boyunca ilk kez Ankara'yı ziyaret edeceğini belirtti.

ÖNCE ANKARA SONRA NATO

Ankara'daki görüşmenin bir sonraki randevu için yol haritası olacağına dikkat çeken Prothema, Miçotakis ve Başkan Erdoğan'ın eylül ayında New York'taki BM Genel Kurulu çerçevesinde ve temmuz ayında Washington'da düzenlenecek olan NATO zirvesinde bir araya geleceklerini belirtti.

Prothema, Başkan Erdoğan ve Miçotakis'in söz konusu görüşmelerinden önce Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve Yunan mevkidaşları Aleksandros Papadopoulou ile Kostas Fragogiannis'in bir araya geleceğini hatırlattı.

MİÇOTAKİS YANINDA KİMLERİ GETİRİYOR?

Başkan Erdoğan ile Miçotakis'in Türk-Yunan ilişkilerindeki statükonun korunması konusunda kararlı olduğunu belirten Prothema, Miçotakis'in ziyaretinin sıcak geçmesinin beklendiğini vurguladı. Peki, görüşmede Başkan Erdoğan ile Miçotakis'in yanında kimler olacak?

Miçotakis'e Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve diplomatik danışmanı Anna Maria Bura eşlik edecek. Başkan Erdoğan'ın yanında ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Akif Çağatay Kılıç yer alacak.

Bir buçuk saat sürmesi beklenen görüşmenin ardından basın toplantısına geçileceğini belirten Yunan gazetesi, Miçotakis'in akşam yemeğinden sonra saat 21.00'da Türkiye'den ayrılmayı planladığını bildirdi.

Miçotakis'in yanında, yemekte ayrıca, Ekümenik Patrik Bartholomeos'un da hazır bulunacağı belirtildi. Yunanistan heyetinden yemekte Başbakan Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, Alexandra Papadopoulou, Kostas Fragogiannis ve Anna Maria Boura eşlik edecek.

Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Themistocles Demiris, Thanos Dokos, Aristotelia Peloni, Kyra Kapi ve tercüman Büyükelçi Myron Nicolaides.

Kariye Camii'nin yeniden açılmasının Yunanistan'da gerginliğe sebep olduğunu bir kez daha hatırlatan Prothema, Miçotakis'in Türkiye ile ilişkileri geliştirmekte kararlı olduğuna dikkat çekti.

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GÖRÜŞMENİN KADERİNİ BELİRLEYEN KRİTİK SAAT

Yunan gazetesi, Miçotakis'in ziyaretinin gidişatını belirleyecek olan en önemli anın saat 18.00 suları olduğuna dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın aralık ayında Atina'ya düzenlediği ziyarette Trakya Müslümanları ile ilgili konuşmasının ardından Miçotakis'in protokolü bozduğunu ve Erdoğan'ın iddiasına cevap verdiğini hatırlatan Prothema, bugün sert göndermeler yapma niyetinde olan Miçotakis'e cevap verip vermeyeceğinin merak edildiğini belirtti. Peki, Başkan Erdoğan da protokolü bozacak mı?

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gelişmesi ile Türklerin Yunan perakende sektörüne girmeye başladığını belirten Prothema, Ege adalarında ise Türk turistlerin ilgiyle beklendiğini belirtti.

Kiryakos Miçotakis'in ziyaret programı

14:55 - Başbakan'ın Ankara'ya gelişi

15:30 - Başbakanın Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabulü

15:45-16:30 - Başbakan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı ile sınırlı görüşmesi (1+2)

16:30-17:15: Genişletilmiş konuşmalar (1+10)

17:15-17:45: Basına Açıklamalar

18:00-19:15: Resmi Akşam Yemeği

19:45: Başbakan'ın Ankara'dan ayrılışı

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