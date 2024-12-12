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Yüksekliği tam tamına 7 metre! PKK/YPG'den arındırılan Münbiç'te teröristlerin devasa tünel ağı bulundu

Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi muhaliflerin başarılı operasyonu sonrası son buldu. Sırayla Halep, Tel Rıfat’ın ardından PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde örgüte ait tır dahi sığabilecek genişlikte, bazı noktalarda yüksekliği 7 metreyi bulan tünel ağı görüntülendi. Hatta tünellerin bazılarının yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda olduğu ifade edildi.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 18:28 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 18:28
Yüksekliği tam tamına 7 metre! PKK/YPG’den arındırılan Münbiç’te teröristlerin devasa tünel ağı bulundu

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27 Kasım'da, Beşar Esad rejimi güçlerine karşılık başlatılan operasyon başarıyla sonuçlandı ve 61 yıllık Baas rejimi sona erdi.

Münbiç'te teröristlerin tır sokabilecekleri, yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu. (AA)Münbiç'te teröristlerin tır sokabilecekleri, yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu. (AA)

TÜNELLERDE ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR
SMO'nun başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılan Münbiç'te arama tarama faaliyetleri kapsamında ilçeyi saran tünellerde arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Münbiç'te teröristlerin tır sokabilecekleri, yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu. (AA)Münbiç'te teröristlerin tır sokabilecekleri, yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu. (AA)

Bu faaliyetlerde, Münbiç'in doğusundaki Karakozak Köprüsü yakınlarında örgütün dağları ve tepeleri delerek oluşturduğu devasa tünel ağları ortaya çıkarılıyor.

Münbiç'te teröristlerin tır sokabilecekleri, yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu. (AA)Münbiç'te teröristlerin tır sokabilecekleri, yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu. (AA)

7 METRE YÜKSEKLİĞİNDE TÜNEL!
Görüntülerde, tırın bile sığabileceği genişlikteki tünelin iç kısmındaki duvarda yüksekliğin 7 metre olduğuna ilişkin işaret dikkati çekiyor. Tünellerin kollarından bazılarının yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda olduğu ifade edilirken, devasa tünellerde araçların rahatlıkla hareket edebileceği yollar bulunuyor.

Münbiç'te teröristlerin tır sokabilecekleri, yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu. (AA)Münbiç'te teröristlerin tır sokabilecekleri, yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu. (AA)

AMAÇLARI ÖRGÜT ARAÇLARINI SAKLAMAK
PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki çeşitli bölgelere ulaşımı sağlayacak uzunluktaki tünellerin, örgüt araçlarının saklanması için tasarlandığı görülüyor. Görüntülerden, tünellerin girişinde inşaat demirleri kullanıldığı ve içerde beton duvarlar olduğu anlaşılıyor.

Münbiç'te teröristlerin tır sokabilecekleri, yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu. (AA)Münbiç'te teröristlerin tır sokabilecekleri, yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu. (AA)

Öte yandan, tünellerin yakınlarında, yaya girişi ya da havalandırma olabileceği düşünülen derin çukurlar yer alıyor.

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