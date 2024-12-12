Yüksekliği tam tamına 7 metre! PKK/YPG’den arındırılan Münbiç’te teröristlerin devasa tünel ağı bulundu

27 Kasım'da, Beşar Esad rejimi güçlerine karşılık başlatılan operasyon başarıyla sonuçlandı ve 61 yıllık Baas rejimi sona erdi.
27 Kasım'da, Beşar Esad rejimi güçlerine karşılık başlatılan operasyon başarıyla sonuçlandı ve 61 yıllık Baas rejimi sona erdi.
TÜNELLERDE ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR
SMO'nun başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılan Münbiç'te arama tarama faaliyetleri kapsamında ilçeyi saran tünellerde arama tarama faaliyetleri sürüyor.
Bu faaliyetlerde, Münbiç'in doğusundaki Karakozak Köprüsü yakınlarında örgütün dağları ve tepeleri delerek oluşturduğu devasa tünel ağları ortaya çıkarılıyor.
7 METRE YÜKSEKLİĞİNDE TÜNEL!
Görüntülerde, tırın bile sığabileceği genişlikteki tünelin iç kısmındaki duvarda yüksekliğin 7 metre olduğuna ilişkin işaret dikkati çekiyor. Tünellerin kollarından bazılarının yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda olduğu ifade edilirken, devasa tünellerde araçların rahatlıkla hareket edebileceği yollar bulunuyor.
AMAÇLARI ÖRGÜT ARAÇLARINI SAKLAMAK
PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki çeşitli bölgelere ulaşımı sağlayacak uzunluktaki tünellerin, örgüt araçlarının saklanması için tasarlandığı görülüyor. Görüntülerden, tünellerin girişinde inşaat demirleri kullanıldığı ve içerde beton duvarlar olduğu anlaşılıyor.
Öte yandan, tünellerin yakınlarında, yaya girişi ya da havalandırma olabileceği düşünülen derin çukurlar yer alıyor.