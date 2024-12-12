Yüksekliği tam tamına 7 metre! PKK/YPG’den arındırılan Münbiç’te teröristlerin devasa tünel ağı bulundu

7 METRE YÜKSEKLİĞİNDE TÜNEL! Görüntülerde, tırın bile sığabileceği genişlikteki tünelin iç kısmındaki duvarda yüksekliğin 7 metre olduğuna ilişkin işaret dikkati çekiyor. Tünellerin kollarından bazılarının yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda olduğu ifade edilirken, devasa tünellerde araçların rahatlıkla hareket edebileceği yollar bulunuyor.

Münbiç'te teröristlerin tır sokabilecekleri, yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu. (AA)

AMAÇLARI ÖRGÜT ARAÇLARINI SAKLAMAK

PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki çeşitli bölgelere ulaşımı sağlayacak uzunluktaki tünellerin, örgüt araçlarının saklanması için tasarlandığı görülüyor. Görüntülerden, tünellerin girişinde inşaat demirleri kullanıldığı ve içerde beton duvarlar olduğu anlaşılıyor.