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Netanyahu’nun BM kürsüsünden savurduğu hezeyanlara Mamdani'den yanıt: "UCM'nin kararı boynunda asılı"

Katil Netanyahu’nun BM kürsüsünden savurduğu hezeyanlara New York Belediye Başkanı Mamdani’den yanıt geldi. Mamdani, Netanyahu'nun savaş suçlarını örtbas etmeye çalıştığını belirterek, "UCM'nin tutuklama kararı boynunda asılı, hiçbir yalan bu gerçeği örtemez" dedi.

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Netanyahu’nun BM kürsüsünden savurduğu hezeyanlara Mamdani'den yanıt: "UCM'nin kararı boynunda asılı"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kürsüsünü Gazze'deki soykırımı ve savaş suçlarını aklamak için propaganda aracına çeviren katil Binyamin Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi büyüyor. Uluslararası hukuku hiçe sayan politikalarıyla tepki toplayan Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki iddialarına yanıt New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'den geldi.

Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’den yanıt geldi. (Fotoğraflar: AA)Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’den yanıt geldi. (Fotoğraflar: AA)

"KÜRSÜYÜ SAVAŞ SUÇLARINI PERDELEMEK İÇİN KULLANDI"

Mamdani, yerel basına yaptığı değerlendirmede, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki hitabını Filistin halkına yönelik operasyonları meşrulaştırmak ve kamuoyunu yanıltmak için kullandığını belirtti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Mamdani, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir yalan, onun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararının muhatabı olduğu gerçeğini değiştiremez."

ABD federal makamlarına Netanyahu hakkındaki uluslararası tutuklama kararının uygulanması yönündeki çağrısını yineleyen Mamdani, İsrail Başbakanı'nın serbestçe BM kürsüsüne çıkarılmasının adalet vicdanını yaraladığını kaydetti.

Netanyahu’nun BM kürsüsünden savurduğu hezeyanlara Mamdani'den yanıt: "UCM'nin kararı boynunda asılı"-3

FİLİSTİNLİ AİLELERLE ZEYTİN AĞACI DİKTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Netanyahu'nun BM'de konuştuğu saatlerde Belediye Başkanı Mamdani, Gazze'den gelen Filistinli aileleri resmi konutu Gracie Mansion'da ağırladı. Ailelerle bir araya gelen Mamdani, bahçeye barışın simgesi olan bir zeytin ağacı dikti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Mamdani, "Dün gece Gazze'den gelen Filistinli ailelerle birlikte Gracie Mansion'da bir zeytin ağacı diktim. Barış geleceğimiz olsun." mesajı verdi.

Netanyahu’nun BM kürsüsünden savurduğu hezeyanlara Mamdani'den yanıt: "UCM'nin kararı boynunda asılı"-4

UCM'NİN TUTUKLAMA EMRİ HATIRLATILDI

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde sivillerin açlığa mahkûm edilmesi ve yürütülen askeri harekatlar kapsamında işlenen savaş suçları gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında resmen tutuklama kararı çıkarmıştı.

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Netanyahu’nun BM kürsüsünden savurduğu hezeyanlara Mamdani'den yanıt: "UCM'nin kararı boynunda asılı"-6 Netanyahu’nun BM kürsüsünden savurduğu hezeyanlara Mamdani'den yanıt: "UCM'nin kararı boynunda asılı"-7 Netanyahu’nun BM kürsüsünden savurduğu hezeyanlara Mamdani'den yanıt: "UCM'nin kararı boynunda asılı"-8

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