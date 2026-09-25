Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kürsüsünü Gazze'deki soykırımı ve savaş suçlarını aklamak için propaganda aracına çeviren katil Binyamin Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi büyüyor. Uluslararası hukuku hiçe sayan politikalarıyla tepki toplayan Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki iddialarına yanıt New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'den geldi.

Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’den yanıt geldi. (Fotoğraflar: AA) "KÜRSÜYÜ SAVAŞ SUÇLARINI PERDELEMEK İÇİN KULLANDI" Mamdani, yerel basına yaptığı değerlendirmede, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki hitabını Filistin halkına yönelik operasyonları meşrulaştırmak ve kamuoyunu yanıltmak için kullandığını belirtti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Mamdani, şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir yalan, onun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararının muhatabı olduğu gerçeğini değiştiremez." ABD federal makamlarına Netanyahu hakkındaki uluslararası tutuklama kararının uygulanması yönündeki çağrısını yineleyen Mamdani, İsrail Başbakanı'nın serbestçe BM kürsüsüne çıkarılmasının adalet vicdanını yaraladığını kaydetti.