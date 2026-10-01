Somali'de Türk meslek yüksekokulu kurulması, Türkiye ile Somali arasındaki yükseköğretim görüşmesinde öne çıkan başlıklardan biri oldu. YÖK, X hesabından yaptığı paylaşımda Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın Somali Eğitim, Kültür ve Yükseköğretim Bakanı Farah Sheikh Abdulkadir ve beraberindeki heyeti Kurulda ağırladığı görüldü.

Görüşmede, Somali'nin öncelikli ihtiyaçlarına göre mesleki ve teknik eğitime Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar ele alındı. Meslek yüksekokulu seçeneğiyle birlikte bu başlıklar, Somali özelinde Afrika'yla iş birliğini eğitime ve insan kaynağına yönelik uzun vadeli bir yatırım perspektifiyle değerlendirme imkanı sunuyor.

Akademik iş birliği kapsamında, araştırmacı ve öğretim elemanlarına yönelik karşılıklı değişim programları ile ortak araştırma projeleri de gündeme geldi.