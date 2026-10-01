Mücteba Hamaney babasının cenaze törenine katılmış! Aylar sonra öğrenildi: "Sağlığı yerindeydi"
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden babası eski lider Ayetullah Ali Hamaney için temmuz ayında Meşhed'de düzenlenen cenaze törenine fark edilmeden katıldığı ortaya çıktı. Mücteba Hamaney'in eşinin annesi Tayyibe Mahruzade, törende yeni lideri gördüğünü belirterek sağlık durumunun tamamen iyi olduğunu söyledi.
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden babası ve ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için temmuzda Meşhed'de düzenlenen cenaze törenine fark edilmeden katıldığı açıklandı.
SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Aynı saldırıda hayatını kaybeden Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in eşi Zehra Haddadadil'in annesi Tayyibe Mahruzade, Meşhed'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devrim Rehberi (Mücteba Hamaney), şehit edilen Rehber'in (Ali Hamaney) cenaze töreninde hazır bulundu." dedi.
Eski İran lideri Ali Hamaney için 10 Temmuz'da Meşhed'de düzenlenen cenaze töreninde Mücteba Hamaney'i gördüğünü belirten Tayyibe Mahruzade, "Çok şükür, sağlığı tamamen yerindeydi." ifadesini kullandı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 28 Şubat'taki saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından İran Uzmanlar Meclisi, 8 Mart'ta oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni lideri olarak seçmişti.
Aynı saldırıda yaralandığı açıklanan Mücteba Hamaney ise o günden bu yana kamuoyuna görüntü vermedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ilki 7 Mayıs'ta olmak üzere yaptığı açıklamalarda, Mücteba Hamaney ile birkaç kez görüştüğünü söylemişti.
Mücteba Hamaney'in, babası Ali Hamaney için İran'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen cenaze törenlerine katılıp katılmadığına ilişkin o dönemde herhangi bir açıklama yapılmamıştı.