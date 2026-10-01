CANLI YAYIN
Geri

Mücteba Hamaney babasının cenaze törenine katılmış! Aylar sonra öğrenildi: "Sağlığı yerindeydi"

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden babası eski lider Ayetullah Ali Hamaney için temmuz ayında Meşhed'de düzenlenen cenaze törenine fark edilmeden katıldığı ortaya çıktı. Mücteba Hamaney'in eşinin annesi Tayyibe Mahruzade, törende yeni lideri gördüğünü belirterek sağlık durumunun tamamen iyi olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Mücteba Hamaney babasının cenaze törenine katılmış! Aylar sonra öğrenildi: "Sağlığı yerindeydi"

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden babası ve ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için temmuzda Meşhed'de düzenlenen cenaze törenine fark edilmeden katıldığı açıklandı.

İran lideri Mücteba Hamaney’in, babası Ali Hamaney için Meşhed’de düzenlenen cenaze törenine fark edilmeden katıldığı açıklandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)İran lideri Mücteba Hamaney’in, babası Ali Hamaney için Meşhed’de düzenlenen cenaze törenine fark edilmeden katıldığı açıklandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Aynı saldırıda hayatını kaybeden Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in eşi Zehra Haddadadil'in annesi Tayyibe Mahruzade, Meşhed'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devrim Rehberi (Mücteba Hamaney), şehit edilen Rehber'in (Ali Hamaney) cenaze töreninde hazır bulundu." dedi.

Eski İran lideri Ali Hamaney için 10 Temmuz'da Meşhed'de düzenlenen cenaze töreninde Mücteba Hamaney'i gördüğünü belirten Tayyibe Mahruzade, "Çok şükür, sağlığı tamamen yerindeydi." ifadesini kullandı.

Mücteba Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğu, cenazede kendisini gören aile yakını tarafından belirtildi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Mücteba Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğu, cenazede kendisini gören aile yakını tarafından belirtildi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 28 Şubat'taki saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından İran Uzmanlar Meclisi, 8 Mart'ta oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni lideri olarak seçmişti.

Aynı saldırıda yaralandığı açıklanan Mücteba Hamaney ise o günden bu yana kamuoyuna görüntü vermedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ilki 7 Mayıs'ta olmak üzere yaptığı açıklamalarda, Mücteba Hamaney ile birkaç kez görüştüğünü söylemişti.

Mücteba Hamaney'in, babası Ali Hamaney için İran'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen cenaze törenlerine katılıp katılmadığına ilişkin o dönemde herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

YÖK Başkan Vekili Naci Gündoğan Somali heyeti ile buluştu. Afrika'ya eğitim yatırımıyla Türkiye'nin bölgedeki nüfuzu daha da artacak.
SONRAKİ HABER

Türkiye, Afrika'daki varlığını taçlandırıyor
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler