ABD'nin önde gelen gazetelerinden Los Angeles Times'ın markalı içerik birimi LA Times Studios, İsrail Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilen skandal bir reklam kampanyasına imza attı. "Ücretli program" etiketiyle yayımlanan ve "İsrail: Yaratılış Ülkesi" başlığını taşıyan içerikte kullanılan haritada, Filistin toprakları tamamen yok sayıldı.

Gazetede yayımlanan haritada Filistin yok sayıldı. (Fotoğraf: AA)

FİLİSTİN TOPRAKLARI VE GOLAN TEPELERİ İSRAİL'E DAHİL EDİLDİ

İsrail'in resmi turizm kampanyası tarafından fondan aktarılarak hazırlatılan haritada; Akdeniz'den Ürdün Nehri'ne kadar uzanan bölgenin tamamı İsrail toprağı olarak gösterildi. Filistin bölgeleri olan Batı Şeria ve Gazze Şeridi haritadan silinirken, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri de İsrail sınırları içerisinde sunuldu.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Los Angeles Times'ı "Filistin'i haritadan silme operasyonunun bir parçası olmak" ve "İsrail işgali ile soykırımını turizm ambalajıyla aklamaya çalışmakla" suçladı.