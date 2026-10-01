ABD gazetesinde skandal harita: Filistin'i sildiler, tepkiler çığ gibi
ABD gazetesi Los Angeles Times’ın markalı içerik birimi LA Times Studios, İsrail Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilen skandal bir reklam kampanyasına imza attı. "Ücretli program" etiketiyle yayımlanan haritada Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri tamamen İsrail toprağı olarak gösterilerek Filistin haritadan silindi. Skandal içeriğe tepki yağıyor.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Los Angeles Times'ın markalı içerik birimi LA Times Studios, İsrail Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilen skandal bir reklam kampanyasına imza attı. "Ücretli program" etiketiyle yayımlanan ve "İsrail: Yaratılış Ülkesi" başlığını taşıyan içerikte kullanılan haritada, Filistin toprakları tamamen yok sayıldı.
FİLİSTİN TOPRAKLARI VE GOLAN TEPELERİ İSRAİL'E DAHİL EDİLDİ
İsrail'in resmi turizm kampanyası tarafından fondan aktarılarak hazırlatılan haritada; Akdeniz'den Ürdün Nehri'ne kadar uzanan bölgenin tamamı İsrail toprağı olarak gösterildi. Filistin bölgeleri olan Batı Şeria ve Gazze Şeridi haritadan silinirken, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri de İsrail sınırları içerisinde sunuldu.
Skandalın ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Los Angeles Times'ı "Filistin'i haritadan silme operasyonunun bir parçası olmak" ve "İsrail işgali ile soykırımını turizm ambalajıyla aklamaya çalışmakla" suçladı.
GAZETENİN MUHABİRİNDEN BİRİM SAVUNMASI
Gelen tepkilerin ardından gazeteden henüz resmi bir kurum açıklaması yapılmazken, Los Angeles Times muhabiri James Queally kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Queally şu ifadeleri kullandı:
"Açık olmak gerekirse, Los Angeles Times bunu yapmıyor. LA Times Studios, sahibimizin bizim markamızı kullanarak her türlü reklam, sponsorlu içerik ve bizim hiçbir dahlimiz olmayan gazetecilik dışı işler için yönettiği bir yan şirkettir."
ULUSLARARASI HUKUKA AÇIK AYKIRILIK
ABD yasalarında bu tür reklam içeriklerini doğrudan engelleyen bir hüküm bulunmasa da yayımlanan harita uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor.
BM Güvenlik Konseyi, Aralık 2016'da aldığı kararla İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında kurduğu tüm yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu ilan etmiş ve faaliyetlerin durdurulmasını istemişti.
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Temmuz 2024'te İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğuna ve devletlerin bu durumu tanımaması gerektiğine hükmetmişti.
Benzer bir olayda İngiltere Reklam Standartları Kurumu (ASA), Mart 2012'de İsrail Hükümeti Turizm Ofisi'nin Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri'ni İsrail haritasında gösteren basın reklamını şikayetler üzerine yayından kaldırtmıştı.