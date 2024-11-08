Yoav Gallant gitti Israel Katz geldi! Netanyahu görevden almıştı: Siyonist devir teslim

İsrail'de soykırım kabinesinde devir teslim töreni gerçekleşti.İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Tel Aviv'in Kirya kentinde düzenlenen törenle göreve başladı. Savunma Bakanı Yoav Galant ise göreve veda etti.

Katz, bir konuşmasında savunma kuruluşlarıyla birlikte çalışmaktan heyecan duyduğunu söyledi ve "IDF'nin savunucusu olacağım… ve IDF'nin ihtiyaç duyduğu şeylerle tam güçle başa çıkabilmesi için tüm yeteneklerimi kullanacağım" dedi.

Dışişleri Bakanı Yisrael Katz (AA)

İLK MESAJI İRAN

Katz, yaptığı ilk açıklamada "İran'ın saldırganlığını dizginlemek ve yeteneklerini etkisiz hale getirmek, Hamas'ı yönetici ve askeri bir güç olarak dağıtmaya devam etmek ve Hizbullah'ı yenmeyi amaçlayan bu harekâtta zafere ulaşacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

REHİNE KRİZİ KOLTUĞUNDAN ETTİ

Gallant ise veda konuşmasında, "Kaybın verdiği büyük acı ve henüz tamamlanmamış olan rehinelerin dönüşü" nedeniyle görevinden ayrıldığını söyledi.

NETANYAHU GÖREVDEN ALDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 5 Kasım'da Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın görevden alındığı belirtildi.