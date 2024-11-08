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Yoav Gallant gitti Israel Katz geldi! Netanyahu görevden almıştı: Siyonist devir teslim

İsrail’de Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun görevden aldığı Savunma Bakanı Yoav Gallant yerini eski Dışişleri Bakanı Israel Katz’a devretti. Katz, Tel Aviv'in Kirya kentinde düzenlenen törenle göreve başlarken Savunma Bakanı Galant ise göreve veda etti. Gallant yaptığı konuşmada rehine krizi nedeniyle görevden ayrıldığını belirtirken Katz’ın ilk sözleri ise İran hakkında oldu.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 13:58 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 15:16
Yoav Gallant gitti Israel Katz geldi! Netanyahu görevden almıştı: Siyonist devir teslim

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İsrail'de soykırım kabinesinde devir teslim töreni gerçekleşti.İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Tel Aviv'in Kirya kentinde düzenlenen törenle göreve başladı. Savunma Bakanı Yoav Galant ise göreve veda etti.

Katz, bir konuşmasında savunma kuruluşlarıyla birlikte çalışmaktan heyecan duyduğunu söyledi ve "IDF'nin savunucusu olacağım… ve IDF'nin ihtiyaç duyduğu şeylerle tam güçle başa çıkabilmesi için tüm yeteneklerimi kullanacağım" dedi.

Dışişleri Bakanı Yisrael Katz (AA)Dışişleri Bakanı Yisrael Katz (AA)

İLK MESAJI İRAN

Katz, yaptığı ilk açıklamada "İran'ın saldırganlığını dizginlemek ve yeteneklerini etkisiz hale getirmek, Hamas'ı yönetici ve askeri bir güç olarak dağıtmaya devam etmek ve Hizbullah'ı yenmeyi amaçlayan bu harekâtta zafere ulaşacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

REHİNE KRİZİ KOLTUĞUNDAN ETTİ

Gallant ise veda konuşmasında, "Kaybın verdiği büyük acı ve henüz tamamlanmamış olan rehinelerin dönüşü" nedeniyle görevinden ayrıldığını söyledi.

Netanyahu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallantı görevden aldı! | Tel Aviv karıştı! İsrailliler sokağa inip Netanyahuya ateş püskürdüNetanyahu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallantı görevden aldı! | Tel Aviv karıştı! İsrailliler sokağa inip Netanyahuya ateş püskürdü

NETANYAHU GÖREVDEN ALDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 5 Kasım'da Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın görevden alındığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant (AA)İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant (AA)

Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.

Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın fişini çekti (AA)Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın fişini çekti (AA)

Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. İsrail Başbakanı daha önce de Gallant'ı görevden alma girişiminde bulunmuş ancak protestolar sonrası bu kararından geri adım atmıştı.

Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden almasının ardından İsrail'de sokak gösterileri düzenleniyor (AFP)Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden almasının ardından İsrail'de sokak gösterileri düzenleniyor (AFP)

İSRAİLLİLERDEN GALLANT İSYANI
İsrail'de çok sayıda kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Netanyahu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı!

Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden almasının ardından İsrail'de sokak gösterileri düzenleniyor (AFP)Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden almasının ardından İsrail'de sokak gösterileri düzenleniyor (AFP)
Netanyahu'nun kararını protesto etmek için çok sayıda kişi başkent Tel Aviv'deki Ayalon Caddesi'nde toplanmaya başladı.

Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden almasının ardından İsrail'de sokak gösterileri düzenleniyor (AFP)Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden almasının ardından İsrail'de sokak gösterileri düzenleniyor (AFP)

Caddeyi trafiğe kapatıp ateş yakan göstericiler Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı.

İsrail'de sokaklar karıştı (AA)İsrail'de sokaklar karıştı (AA)

İsrail polisi, göstericilere atlı birlikler ile müdahale etti. Polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Gallant kararı sonrası halk sokağa indi (AA)Gallant kararı sonrası halk sokağa indi (AA)

GALLANT'TAN SONRA SIRA HALEVİ DE Mİ?

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ın ardından Genelkurmay Başkanı Halevi'yi de görevden alacağı iddia edildi. İsrail Başbakanlık Ofisi, ülke basınında gündeme getirilen Genelkurmay Başbakanı Halevi'nin de görevden alınacağı yönündeki iddiayı yalanladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Halevi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)İsrail Başbakanı Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Halevi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ardından Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağı iddia edilirken Başbakanlık bunu reddetti.

İsrail basını, Netanyahu'nun Gallant'ın ardından Halevi ve Bar'ı da görevden almaya hazırlandığını ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Barİsrail Başbakanı Netanyahu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Bar

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerin İsrail basınında hızla yayılması üzerine Başbakanlık Basın Ofisi yazılı açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Barİsrail Başbakanı Netanyahu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Bar

Netanyahu'nun Halevi ve Bar'ı görevden almaya hazırlandığı yönündeki haberler yalanlandı.

Açıklamada, bu haberlerin toplumda "ayrılık oluşturmak için yapıldığı" savunuldu.

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