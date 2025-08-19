Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistan'dan Farsça karşılama 10 mutabakat

Pezeşkiyan ve Paşinyan, AFP

Pezeşkiyan, "İki ülke arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlar, karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini geliştirmek için güçlü bir zemin oluşturuyor." dedi.

Ermenistan, Azerbaycan ve ABD arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin İran'ın kaygılarına işaret eden Pezeşkiyan, Tahran'ın Kafkasya bölgesinde istikrar ve barışın sağlanmasını her zaman öncelikli gördüğünü ve bu yöndeki çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise konuşmasında, İran'la ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltme zamanının geldiğini söyledi.

Paşinyan, "Biz karşılıklı olarak ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltme zamanının geldiği konusunda hemfikiriz." diye konuştu.

Ermenistan üzerinden geçecek ulaştırma hatlarının tamamen Ermenistan'ın yargı yetkisi altında olacağını vurgulayan Paşinyan, İran'ın ülkesinin toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarının dokunulmazlığı konusundaki net tutumunu yüksek takdirle karşıladığını belirterek "Ermenistan ve İran için uluslararası sınırların değişmezliği ve devletlerimiz arasındaki kesintisiz bağlantı hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile üzerinde anlaşılan en önemli konulardan birinin bölgedeki iletişim ve ulaşım kanallarının yeniden faaliyete geçirilmesi olduğunu kaydeden Paşinyan, "Bu uygulama da Ermenistan ile İran arasında demir yolu işbirliği için yeni kapılar açacaktır. Nahçıvan–Culfa hattı üzerinden sağlanacak bağlantı, İran'ın Ermenistan'a ve nihayetinde Karadeniz'e demir yolu erişimi anlamına gelecektir." dedi.