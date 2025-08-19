Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistan'dan Farsça karşılama 10 mutabakat

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile attıkları imzanın ardından Ermenistan’a gitti. Trump, Paşinyan ve Aliyev, Zengezur Koridoru’nun açılması için imzaları atmıştı. Zengezur konusunda büyük panik yaşayan ve peş peşe olumsuz açıklamalar yapan Pezeşkiyan Paşinyan ile Erivan'da bir araya gelirken görüşme sonrası iki ülke arasında çeşitli alanlarda 10 mutabakat zaptı imzalandı. Paşinyan'ın Pezeşkiyan'ı Farsça bir cümleyle karşılaması dikkat çekti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Beyaz Saray'da Zengezur Koridoru konusunda imzaladığı anlaşmanın ardından Ermenistan'a gitti.
10 MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
Pezeşkiyan ile Paşinyan, Erivan'da bir araya gelirken görüşme sonrası iki ülke arasında çeşitli alanlarda 10 mutabakat zaptı imzalandı.
Heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından, iki lider huzurunda siyasi, sosyal, kültürel, turizm, sanayi, eğitim, ulaştırma, şehircilik, sanat ve sağlık alanlarında 10 mutabakat zaptı imzalandı.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ortak basın toplantısında, iki ülke arasında uzun vadeli stratejik işbirliği programının nihai hale getirilmesi ve imzalanması için hazır olduğunu belirtti.
Pezeşkiyan, "İki ülke arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlar, karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini geliştirmek için güçlü bir zemin oluşturuyor." dedi.
Ermenistan, Azerbaycan ve ABD arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin İran'ın kaygılarına işaret eden Pezeşkiyan, Tahran'ın Kafkasya bölgesinde istikrar ve barışın sağlanmasını her zaman öncelikli gördüğünü ve bu yöndeki çabalarını sürdüreceğini ifade etti.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise konuşmasında, İran'la ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltme zamanının geldiğini söyledi.
Paşinyan, "Biz karşılıklı olarak ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltme zamanının geldiği konusunda hemfikiriz." diye konuştu.
Ermenistan üzerinden geçecek ulaştırma hatlarının tamamen Ermenistan'ın yargı yetkisi altında olacağını vurgulayan Paşinyan, İran'ın ülkesinin toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarının dokunulmazlığı konusundaki net tutumunu yüksek takdirle karşıladığını belirterek "Ermenistan ve İran için uluslararası sınırların değişmezliği ve devletlerimiz arasındaki kesintisiz bağlantı hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan ile üzerinde anlaşılan en önemli konulardan birinin bölgedeki iletişim ve ulaşım kanallarının yeniden faaliyete geçirilmesi olduğunu kaydeden Paşinyan, "Bu uygulama da Ermenistan ile İran arasında demir yolu işbirliği için yeni kapılar açacaktır. Nahçıvan–Culfa hattı üzerinden sağlanacak bağlantı, İran'ın Ermenistan'a ve nihayetinde Karadeniz'e demir yolu erişimi anlamına gelecektir." dedi.
TAHRAN-ERİVAN HATTINDA DEMİRYOLU PROJESİ
Öte yandan, devlet televizyonuna açıklama yapan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, İran ile Ermenistan'ın Basra Körfezi'ni Karadeniz'e bağlayacak demir yolu projesi üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Demir yolu projesinin İran, Ermenistan, Azerbaycan ve Avrupa arasındaki transit geçişlerde etkili bir rol oynayacağını aktaran Sadık, "Bu demir yolu hattı, İran topraklarındaki Culfa'ya kadar tamamlandı. Nahçıvan ve ardından Ermenistan üzerinden devam edecek." diye konuştu.
İranlı Bakan, Ermenistan ile teknik ve mühendislik hizmetlerinin ihracatı alanında da işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını aktardı.
İran ile Ermenistan arasındaki sınır terminallerinin düzenlenmesi ve İranlı kamyoncuların geçiş ücretleriyle ilgili sorunların da iki ülke arasında yapılan görüşmelerde gündeme geldiğini belirten Sadık, "Kapsamlı bir transit işbirliği paketi önümüzdeki iki ay içinde tamamlanacak ve açıklanacak." ifadelerini kullandı.
Görüşmelerde gündeme gelen en önemli konuların kara yolu taşımacılığı alanıyla ilgili olduğunu dile getiren Sadık, sınırda Aras Nehri üzerindeki Norduz Köprüsü'nün genişliğinin artırılmasına ve iki ülke arasındaki kara yolu taşımacılığını kolaylaştırmak için ikinci bir köprü inşa edilmesine karar verildiğini belirtti.
İRAN'DA ZENGEZUR PANİĞİ
"Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası" (TRIPP) olarak adlandırılan kara koridoru, eski düşmanlar Ermenistan ve Azerbaycan arasında bu ayın başlarında Washington'da imzalanan anlaşmanın bir parçası.
Trump, anlaşmanın ABD'ye ulaşım koridorunun münhasır geliştirme haklarını verdiğini söyledi. Washington ayrıca, enerji, ticaret ve yapay zeka da dahil olmak üzere teknoloji alanlarında iş birliğini artırmak için her iki ülkeyle ikili anlaşmalar imzaladı.
PEZEŞKİYAN ERMENİSTAN'A GİTTİ
Pezeşkiyan, pazartesi günü Ermenistan'ın başkenti Erivan'a hareket etmeden önce, bölgedeki olası Amerikan şirketlerinin varlığını "endişe verici" olarak nitelendirdi ve devlet televizyonuna konuşurken "Bunu (Ermeni yetkililerle) tartışacağız ve endişelerimizi ifade edeceğiz." dedi.
ZENGEZUR KORİDORU AÇILIYOR
Önerilen güzergah, Azerbaycan'ı İran sınırının yakınından geçerek Nahçıvan topraklarına bağlayacak. Tahran, Zengezur Koridoru olarak da bilinen transit güzergaha, ülkeyi Ermenistan ve Kafkasya'nın geri kalanından ayıracağı ve potansiyel olarak "düşman" yabancı güçleri sınırlarına yaklaştıracağı endişesiyle uzun süredir karşı çıkıyor.
TAHRAN'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
Anlaşmanın 8 Ağustos'ta imzalanmasından bu yana İranlı yetkililer, projenin ABD'nin "Kafkasya bölgesinde hegemonik hedeflere ulaşmak için" bir oyununun parçası olabileceğini söyleyerek Ermenistan'a yönelik uyarılarını artırdı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, pazar günü yaptığı açıklamada, konuyu "hassas" bir konu olarak nitelendirerek, Tahran'ın asıl endişesinin, bunun "bölgede jeopolitik değişikliklere yol açabileceği" olduğunu söyledi.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Tahran'ın "Rusya olsun ya da olmasın" bu girişimi engelleyeceğini söyledi.
Velayati, anlaşmanın imzalanmasından kısa bir süre sonra devlete bağlı Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Trump'ın "Kafkasya'yı 99 yıllığına kiralayabileceği bir gayrimenkul parçası olarak gördüğünü" belirterek bölgenin "Trump'ın paralı askerlerinin mezarlığı" haline geleceğini söyledi.
MOSKOVA "İHTİYATLI" KARŞILADI
Moskova, anlaşmayı ihtiyatla karşılayarak bölgede istikrar ve refahı teşvik etme çabalarını desteklediğini belirtti.
WASHONGTON'DA İMZALAR ATILDI
Washington'daki üçlü zirvenin ardından Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." ifadesini kullanmıştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, iki ülke arasında "barış için yol haritası" olarak tanımlanan ortak deklarasyona imza attı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda Washington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.