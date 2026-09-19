Yılmaz’dan Rum kesimine Netanyahu tepkisi... KKTC'ye doğal gaz ve fiber müjdesi

Soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail hükümetiyle kurulan temaslara değinen Yılmaz, " Rum kesiminin son dönemlerde özellikle soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler, aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini de ortaya koymaktadır. Böyle bir iş birliği içine girebilen bir zihniyetin 1974 Barış Harekatı olmasaydı neler yapıyor olacağını herhalde tahmin edebiliriz." dedi.

ADA'YA DOĞAL GAZ VE FİBER İNTERNET GELİYOR

KKTC'nin kalkınması amacıyla yürütülen projelere değinen Yılmaz, Fiber Altyapı Projesi ile doğal gazın Ada'ya getirilmesi çalışmalarının hız kesmeden süreceğini bildirdi.

Atılan adımların bazı çevreleri rahatsız ettiğini anlatan Yılmaz, "Bu insani ve son derece hukuki projelere, Rum kesimi başta olmak üzere çeşitli çevrelerden yükseltilen seslerin ne kadar doğru işler yaptığımızın ispatı olduğunu ifade etmek istiyorum. Demek ki birilerini rahatsız etmişiz. Kim ne derse desin, biz doğru olanları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin faydasına olan, Kıbrıs Türk kardeşlerimizin refahını arttıracak işleri desteklemeye devam edeceğiz ve bunları da inşallah, geçmişte nasıl suyu getirdiysek denizin altından, bu projelerimizi de hayata geçirerek buradaki kalkınma sürecine ayrı bir güç vereceğiz." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Gazze’de soykırım suçu işleyen İsrail hükümetiyle kurduğu yakın ilişkileri eleştirdi.