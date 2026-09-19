Yılmaz’dan Rum kesimine Netanyahu tepkisi... KKTC'ye doğal gaz ve fiber müjdesi
Lefkoşa’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rum yönetiminin uluslararası mahkemelerde yargılanan Netanyahu hükümetiyle kurduğu karanlık ilişkilere dikkat çekti. KKTC’nin kalkınması amacıyla fiber altyapı ile doğal gaz projelerinin hızla tamamlanacağını bildiren Yılmaz, bağımlılıkla mücadele ile şehitlerin hatırasını yaşatma konularında kritik mesajlar verdi. Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle Doğu Akdeniz’deki haklarını savunacaklarını aktardı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temaslarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin siyonist İsrail ile kurduğu ilişkilere dikkat çekerek ikazlarda bulundu. Lefkoşa'ya giden Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılanmasının ardından yaptığı açıklamalarda, Rum kesiminin rahatsızlığına rağmen KKTC'ye doğal gaz ile fiber altyapı projelerinin kararlılıkla getirileceğini duyurdu.
DOSTU NETANYAHU OLANIN...
Ada'da iki devletin varlığının inkar edilemez gerçeklik olduğunun altını çizen Yılmaz, Rum kesiminin son dönemde attığı adımları eleştirdi.
Soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail hükümetiyle kurulan temaslara değinen Yılmaz, "Rum kesiminin son dönemlerde özellikle soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler, aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini de ortaya koymaktadır. Böyle bir iş birliği içine girebilen bir zihniyetin 1974 Barış Harekatı olmasaydı neler yapıyor olacağını herhalde tahmin edebiliriz." dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüyle her zaman KKTC'nin yanında durduğunu bildiren Yılmaz, Ada'ya yönelik temelsiz hesaplar yapan ülkelerin sadece huzuru zedeleyeceğini aktardı.
ADA'YA DOĞAL GAZ VE FİBER İNTERNET GELİYOR
KKTC'nin kalkınması amacıyla yürütülen projelere değinen Yılmaz, Fiber Altyapı Projesi ile doğal gazın Ada'ya getirilmesi çalışmalarının hız kesmeden süreceğini bildirdi.
Atılan adımların bazı çevreleri rahatsız ettiğini anlatan Yılmaz, "Bu insani ve son derece hukuki projelere, Rum kesimi başta olmak üzere çeşitli çevrelerden yükseltilen seslerin ne kadar doğru işler yaptığımızın ispatı olduğunu ifade etmek istiyorum. Demek ki birilerini rahatsız etmişiz. Kim ne derse desin, biz doğru olanları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin faydasına olan, Kıbrıs Türk kardeşlerimizin refahını arttıracak işleri desteklemeye devam edeceğiz ve bunları da inşallah, geçmişte nasıl suyu getirdiysek denizin altından, bu projelerimizi de hayata geçirerek buradaki kalkınma sürecine ayrı bir güç vereceğiz." diye konuştu.
RUMLAR AVRUPA'YI DA ALET EDİYOR
Gazimağusa'da Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi'nin açılış törenine katılan Yılmaz, 14 Ağustos 1974 tarihinde savunmasız 126 masum Kıbrıs Türkü'nün katledildiğini hatırlattı.
Avrupa Parlamentosu'nun 2026 yılı bütçesine ilişkin kararında 1974 olaylarını Rum tarafının bakış açısıyla ele almasını eleştiren Yılmaz, "Rum tarafı maalesef dezenformasyonlarına, tarihi çarpıtma yaklaşımına Avrupa'yı, Avrupa kurumlarını da alet etmektedir. Buna karşı Avrupa'yı da buradan bir kez daha bu hatırlatmayla, bu oyunlara gelmemesi için uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.
HEM GÜÇLÜ HEM HAKLI OLACAĞIZ
İsrail'in Gazze'deki katliamlarına atıf yapan Yılmaz, bilimsel ilerlemenin ahlakla birleşmediğinde anlam taşımadığını vurguladı. Hiç kimsenin merhametine güvenilemeyecek dönemden geçildiğine dikkat çeken Yılmaz, "Birileri sadece güçlü olmayla kendilerini meşrulaştırmaya çalışabilirler. 'Güçlüysem her şeyi yapabilirim' zihniyetinde olabilirler. Biz böyle bir zihniyeti kesinlikle kabul etmiyoruz. 'Hem güçlü olacağız hem haklı olacağız' diyoruz ve bu yönde de mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE İLE TAM DAYANIŞMA
Ortak basın toplantısında konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Yabancı ülkelerle yapılan askeri anlaşmaların güvenlik dengelerini değiştirdiğini belirten Üstel, "Milli davamızı, egemen eşitliğimizi ve devletimizin haklarını Türkiye ile tam bir dayanışma içerisinde savunmaya devam edeceğiz." dedi.
Üstel, Yeni Atatürk Stadyumu ile Spor Kompleksi projesinin tanıtılacağını, CYPFRUVEX Soğuk Hava Entegre Tesisleri'nin açılışının yapılacağını duyurdu.
GEMİ KAZASININ HESABINI HUKUK SORACAK
Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisine ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yılmaz, hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.
Adalet Bakanlığının adli yardımlaşma kapsamında destek verdiğini anlatan Yılmaz, "Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap vermesi için her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE 50 MİLYON
KKTC Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu'nda konuşan Yılmaz, uyuşturucuyla mücadelede arz ile talebin azaltılmasına yönelik bütüncül yaklaşım sergilediklerini aktardı.
Atık su analiz sisteminin KKTC'de kullanılmasının faydalı olacağını belirten Yılmaz, 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında Lefkoşa'da kurulacak aile destek merkezi için 50 milyon lira kaynak ayrıldığını duyurdu.
SUÇLULARIN ÜÇTE BİRİ UYUŞTURUCUDAN
Hapishanelerdeki mahkumların üçte birinin doğrudan uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan yattığını belirten Yılmaz, uyuşturucu baronlarına karşı devletin demir yumruğunun devreye sokulması gerektiğini vurguladı.