MEDUSA-15 Tatbikatı'nda Yunan askerleri denize döküldü! Hücum botunun altında kaldılar alay konusu oldular
Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve İtalya'nın katılımıyla gerçekleştirilen çok uluslu MEDUSA-15 tatbikatı, Yunan askerlerinin kıyıya çıkış sırasında yaşadığı skandal görüntülere sahne oldu. Hücum botlarıyla karaya ayak basmaya çalışan Yunan askerleri peş peşe denize düştü. Askerlerden biri hücum botunun altında kaldı.
Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa ve İtalya'nın katıldığı çok uluslu MEDUSA-15 tatbikatı Yunan askerlerinin skandal görüntüleriyle gündeme damga vurdu.Çıkarma yapan askerler denize düştü!
KARAYA AYAK BASAMADILAR
Hücum botlarıyla kıyıya çıkmaya çalışan Yunan askerleri peş peşe denize düştü. karaya bir türlü ayak basamayan askerlerin görüntüleri kameralara yansıdı.
YUNAN ASKER HÜCUM BOTUNUN ALTINDA KALDI
Kıyıya çalışan askerlerden birinin hücum botunun altında kaldığı anlar ise dünyada gündem oldu.
Yunan askerlerin yaşadığı zorluklar bunlarla da kalmadı. Askerlerin botları tekrar denize yönlendirirken de zorlandığı, çekilen görüntülerde açıkça görüldü.
Bazı botlar dalgaların etkisiyle sürüklenirken askerler onları yönlendirmekte epey zorlandı
Yunanistan ve Mısır'ın öncülüğünde düzenlenen yıllık Medusa tatbikatı, Hanya liman kentinin dışındaki bir sahil şeridinde sona erdi. Tatbikatta, deniz piyadeleri ve özel kuvvetler mensuplarının simüle edilmiş ateş açtığı insansız hava aracı saldırıları ve hızlı bot çıkarmaları yer aldı.