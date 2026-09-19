Yunanistan , Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa ve İtalya'nın katıldığı çok uluslu MEDUSA-15 tatbikatı Yunan askerlerinin skandal görüntüleriyle gündeme damga vurdu.

Yunan askerleri MEDUSA-15 tatbikatında denize düştü. Fotoğraflar: Takvim

YUNAN ASKER HÜCUM BOTUNUN ALTINDA KALDI

Kıyıya çalışan askerlerden birinin hücum botunun altında kaldığı anlar ise dünyada gündem oldu.

Yunan askerlerin yaşadığı zorluklar bunlarla da kalmadı. Askerlerin botları tekrar denize yönlendirirken de zorlandığı, çekilen görüntülerde açıkça görüldü.

Bazı botlar dalgaların etkisiyle sürüklenirken askerler onları yönlendirmekte epey zorlandı

Yunanistan ve Mısır'ın öncülüğünde düzenlenen yıllık Medusa tatbikatı, Hanya liman kentinin dışındaki bir sahil şeridinde sona erdi. Tatbikatta, deniz piyadeleri ve özel kuvvetler mensuplarının simüle edilmiş ateş açtığı insansız hava aracı saldırıları ve hızlı bot çıkarmaları yer aldı.