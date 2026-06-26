Yıkımın ortasında mucize: Venezuela'da hamile anne enkaz altında doğum yaptı
Venezuela’yı sarsan çifte deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altından mucize gibi bir haber geldi. Mahsur kalan hamile bir anne, beton yığınlarının arasında doğum yaptı. Dünya basını enkaz altında gerçekleşen mucize doğumu felaketin ortasında yeni bir yaşam mücadelesinin simgesi olarak nitelendirdi.
Venezuela'da meydana gelen ve büyüklükleri 7.2 ve 7.5 olarak açıklanan çifte deprem, başkent Karakas başta olmak üzere pek çok şehirde çok sayıda binanın yıkılmasına yol açtı. Yetkililer ölü ve yaralı sayısını tespit etmek ve enkaz altındakileri kurtarmak için zamanla yarışırken mucizevi anlar yaşandı.
HAMİLE ANNE ENKAZDA DOĞUM YAPTI
Enkaz altında mahsur kalan hamile bir anne, ekiplerin ve gönüllülerin yoğun çabasıyla kurtarılmaya çalışıldığı sırada doğum yapmaya başladı. Toz, duman ve beton yığınlarının arasında bebeğini doğurdu.
"VENEZUELA İÇİN YENİ BİR UMUDUN SİMGESİ"
Görgü tanıkları ve arama kurtarma personeli, bebeğin dünyaya gelişini "karanlığın ortasında yeşeren bir umut" olarak nitelendirildi. İlk belirlemelere göre enkaz altından çıkarılan anne ve yeni doğan bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu ve derhal en yakın sağlık merkezine sevk edildikleri bildirildi.
Kurtarma ekiplerinden bir yetkili "Çevremizdeki her şeyin yıkıldığı, insanların çaresizce sevdiklerini aradığı bir günde bu bebeğin ağlama sesini duymak hepimize mucizelerin var olduğunu hatırlattı. Bu bebek, tüm Venezuela için yeni bir umudun simgesidir." şeklinde konuştu.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Depremin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, ana havalimanları hasar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede binlerce insan geceyi sokaklarda geçiriyor. Arama kurtarma ekipleri, yüzlerce kişinin halaçöken binaların altında olabileceğini belirterek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.