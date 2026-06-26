Yıkımın ortasında mucize: Venezuela'da hamile anne enkaz altında doğum yaptı

Venezuela'da meydana gelen ve büyüklükleri 7.2 ve 7.5 olarak açıklanan çifte deprem, başkent Karakas başta olmak üzere pek çok şehirde çok sayıda binanın yıkılmasına yol açtı. Yetkililer ölü ve yaralı sayısını tespit etmek ve enkaz altındakileri kurtarmak için zamanla yarışırken mucizevi anlar yaşandı.

HAMİLE ANNE ENKAZDA DOĞUM YAPTI

Enkaz altında mahsur kalan hamile bir anne, ekiplerin ve gönüllülerin yoğun çabasıyla kurtarılmaya çalışıldığı sırada doğum yapmaya başladı. Toz, duman ve beton yığınlarının arasında bebeğini doğurdu.

Felaketin ortasında mucize!