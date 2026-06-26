487 milyon dolar harcandı ama Kral Charles taşınmaktan vazgeçti

Kraliyet Hazinedarı James Chalmers, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Buckingham Sarayı'nın monarşinin idari ve törensel merkezi ("Monarşi Genel Merkezi") olarak kalacağını vurguladı. Chalmers, "Burası ulusal binalarımızın baş tacıdır. Majesteleri Londra'da olduğunda kraliyet sancağı çatıda gururla dalgalanmaya devam edecek" dedi. Kral'ın sarayda gün içinde çalışırken kullanabileceği özel odaları bulunacak, ancak burası artık "yaşanılan bir yuva" olmayacak.

Charles ve Camilla

10 YILLIK RESTORASYON BİTİYOR

Charles'ın bu kararı almasındaki en büyük etkenlerden birinin de sarayı halka ve ziyaretçilere daha fazla açma isteği olduğu belirtiliyor. Her yıl yaklaşık 700 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi yapının, kraliyet ailesinin özel yaşam alanı olmaktan çıkmasıyla birlikte turizme ve kamusal etkinliklere çok daha geniş imkanlarla hizmet vermesi planlanıyor.

2017 yılında başlayan ve eskiyen elektrik kabloları, borular ile ısıtma sistemlerinin yenilenmesini kapsayan 10 yıllık büyük restorasyon projesinin Mart 2027'de tamamen bitmesi bekleniyor.

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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya