487 milyon dolar harcandı ama Kral Charles taşınmaktan vazgeçti
İngiltere’de Kraliçe Victoria’nın 1837’de tahta geçmesinden bu yana süregelen iki asırlık bir Kraliyet geleneği sona eriyor. Buckingham Sarayı'nda yürütülen 369 milyon sterlinlik devasa yenileme çalışmalarının önümüzdeki yıl tamamlanmasının ardından, Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla’nın buraya geri dönmeyeceği açıklandı.
Hızlı Özet Göster
- Buckingham Sarayı'nda yürütülen 369 milyon sterlinlik yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla'nın saraya geri dönmeyeceği açıklandı.
- Kraliyet yetkilileri, hükümdar çiftin Buckingham Sarayı yerine Londra'daki Clarence House'da ikamet etmeye devam edeceğini belirtti.
- Buckingham Sarayı, monarşinin idari ve törensel merkezi olarak kalacak ve Kral'ın sarayda çalışabileceği özel odaları bulunacak.
- Charles ve Camilla'nın yaşları nedeniyle tüm personeli ve düzeni Buckingham'a taşımak istemedikleri ve Clarence House'un konforunu tercih ettikleri söylendi.
- 2017'de başlayan sarayın büyük restorasyon projesinin Mart 2027'de tamamen bitmesi bekleniyor.
İngiltere'de yaklaşık iki asırlık bir Kraliyet geleneği sona eriyor. Buckingham Sarayı'nda yürütülen 369 milyon sterlinlik (yaklaşık 487 milyon dolar) devasa yenileme çalışmalarının önümüzdeki yıl tamamlanmasının ardından Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla'nın saraya geri dönmeyeceği açıklandı.
CHARLES VE CAMILLA BUCKINGHAM'A DÖNMEYECEK
İngiliz basını, Kraliyet yetkililerinden alınan bilgilere ve yayınlanan son finansal raporlara göre, hükümdar çift kalıcı olarak Buckingham Sarayı'nda yaşamak yerine, uzun yıllardır Londra'daki evleri olan Clarence House'da ikamet etmeye devam edeceğini belirtti.
80 YAŞINDA TAŞINMAK İSTEMEDİLER
Eski İngiltere Kraliçesi Victoria'nın 1837'de tahta geçmesinden bu yana Buckingham Sarayı, hükümdarların ana ikametgahı ve resmi evi olarak hizmet veriyordu. Ancak Charles ve Camilla'nın yaklaşık 80 yaşına merdiven dayamış olmaları nedeniyle, tüm personeli ve düzeni buraya taşımak istemedikleri ve Clarence House'un konforunu tercih ettikleri belirtiliyor.
"MONARŞİNİN GENEL MERKEZİ"
Kraliyet Hazinedarı James Chalmers, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Buckingham Sarayı'nın monarşinin idari ve törensel merkezi ("Monarşi Genel Merkezi") olarak kalacağını vurguladı. Chalmers, "Burası ulusal binalarımızın baş tacıdır. Majesteleri Londra'da olduğunda kraliyet sancağı çatıda gururla dalgalanmaya devam edecek" dedi. Kral'ın sarayda gün içinde çalışırken kullanabileceği özel odaları bulunacak, ancak burası artık "yaşanılan bir yuva" olmayacak.
10 YILLIK RESTORASYON BİTİYOR
Charles'ın bu kararı almasındaki en büyük etkenlerden birinin de sarayı halka ve ziyaretçilere daha fazla açma isteği olduğu belirtiliyor. Her yıl yaklaşık 700 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi yapının, kraliyet ailesinin özel yaşam alanı olmaktan çıkmasıyla birlikte turizme ve kamusal etkinliklere çok daha geniş imkanlarla hizmet vermesi planlanıyor.
2017 yılında başlayan ve eskiyen elektrik kabloları, borular ile ısıtma sistemlerinin yenilenmesini kapsayan 10 yıllık büyük restorasyon projesinin Mart 2027'de tamamen bitmesi bekleniyor.