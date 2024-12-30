Yeni Suriye ordusunun askeri kademesi şekilleniyor: Yabancı muhalifler general ve albay rütbesine yükseltildi

Murhaf Ahmed Ebu Kasra 42'DEN FAZLA SUBAY ALBAY RÜTBESİNİ YÜKSELTİLDİ Yeni Savunma Bakanı tuğgeneral rütbesine terfi etti. Kararname kapsamında, Murhaf Ahmed Ebu Kasra ve Ali Nureddin Nasan da tuğgeneral rütbesine yükseltildi. Ayrıca 42'den fazla subayın rütbesi albay seviyesine çıkarıldı. Ebu Kasra, geçmişte Suriye silahlı muhalefetinin önde gelen isimlerinden biri olarak Heyet Tahrir el-Şam'ın genel askerî kanat komutanı olarak görev yaptı. Bunun yanı sıra, "Düşmanı Caydırma Operasyonu" adı verilen harekatta Suriye rejimine karşı liderlik yapan önemli askerî figürlerden biri olarak dikkat çekti. Akademik eğitimini tarım mühendisliği alanında tamamlayan Ebu Kasra, Şam Üniversitesi'nden lisans diplomasına sahip.

HTŞ lideri Ahmed eş-Şara'nın onayıyla bazı silahlı grup komutanlarının askeri rütbelerini yükseltti YENİ GENELKURMAY BAŞKANI BELLİ OLDU Yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu. Kararnameye göre, Ali Nureddin Nasan tuğgeneral rütbesine terfi ederek, Suriye rejiminin çöküşünden sonra kurulan yeni ordu çatısı altında Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı. Hama yakınlarındaki Tayyib el-İmam şehrinden olan Nasan, Heyet Tahrir el-Şam'ın önde gelen askerî liderlerinden biri olarak tanınıyor. Bu terfi ve atama, HTŞ ve müttefik grupların liderlik ettiği yeni ordunun yapısında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Beşar Esad rejimi döneminde Suriye ordusundan firar eden bazı isimlerin de yeni orduda görev alması bekleniyor.

HTŞ lideri Ahmed eş-Şara'nın onayıyla bazı silahlı grup komutanlarının askeri rütbelerini yükseltti ŞAM'A DÖNÜŞ YAPACAĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU Suriye rejiminin ordusundan ayrılan subaylar arasında dikkat çeken isimlerden biri Teğmen Muhammed Hac Ali. 1977 yılında askeri okuldan mezun olan Hac Ali, Şam'daki askeri akademide eğitim aldı. 2005-2008 yılları arasında mekanize tugayında görev yaptıktan sonra Milli Savunma Koleji'nde müdürlük yaptı. 2 Ağustos 2012'de, Usame İbni Zeyid grubuyla birlikte Dera'daki Yermuk bölgesinin komutanı olarak Esad rejiminden ayrıldığını duyuran Hac Ali, Ürdün ve Türkiye'ye geçerek Ulusal Koalisyon üyesi oldu. 5 Aralık 2013'te Dera'da birkaç grubun birleşmesiyle oluşturulan Cisir Hawrani Tugayı'nın kurucusu ve komutanı olarak görev aldı. 4 Haziran 2016'da karşı taarruz birliklerini kuran Hac Ali, Esad rejiminden ayrılan subayları birleştirme çabalarına öncülük etti. 22 Ağustos 2017'de "Birleşik Ordu" oluşumunu duyurdu ve 19 Ocak 2017'de ayrılan subaylar için bir milli toplantı çağrısı yaptı. Ayrıca, 21 Ağustos 2021'de Suriye Ulusal Kongresi'nin düzenleyicilerinden biri olarak dikkat çekti. Tuğgeneral Muhammed Hac Ali, Şam'a dönüş yapacağını Facebook hesabından duyurdu. Listede, Özgür Suriye Ordusu'nun kurucularından ve eski Suriye Hava Kuvvetleri komutanı olan Albay Riyad Esad da yer alırken, Teğmen Faris Beyoş ve Albay Cemil Salih gibi dikkat çeken isimler de bulunuyor. Bu isimler, Esad rejiminden ayrıldıktan sonra muhalif saflarda görev aldı.