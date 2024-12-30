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Yeni Suriye ordusunun askeri kademesi şekilleniyor: Yabancı muhalifler general ve albay rütbesine yükseltildi

Esad sonrası yeni döneme hazırlanan Suriye'de, Ahmet eş-Şara yönetimindeki hükümetin atamaları sürüyor. Esad'a karşı savaşan Türkiye, Arnavutluk, Türkmenistan, Doğu Türkistan, Ürdün, Fas ve Mısır gibi ülkelerden gelen muhalif isimler general ve albay rütbesine yükseltti.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 18:37 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 18:37
Yeni Suriye ordusunun askeri kademesi şekilleniyor: Yabancı muhalifler general ve albay rütbesine yükseltildi

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    61 yıllık Baas rejiminin ardından, Suriye yeni bir döneme hazırlanırken geçici hükümetin atamaları sürüyor. Ahmet eş-Şara yönetimindeki Suriye Geçici Hükümeti, bakanlık görevlerine dikkat çeken isimleri atarken, komuta kademesini de belirlemeye başladı.

    Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanlığı, HTŞ lideri Ahmed eş - Şara'nın onayıyla bazı silahlı grup komutanlarının askeri rütbelerini yükseltti. Yeni terfi listesinde, general ve albay rütbelerine yükselen 7 Suriye kökenli olmayan isim dikkat çekti. Başkomutan sıfatıyla Ahmet eş-Şara tarafından yayımlanan kararname ile 49 kişilik yeni atama listesi oluşturulurken, kararın Mart ayına kadar geçerli olacağı duyuruldu.

    Atanan isimler arasında, HTŞ bünyesindeki silahlı gruplardan gelen Türkiye, Arnavut, Türkmenistanlı, Doğu Türkistanlı, Ürdünlü, Faslı ve Mısırlı komutanlar bulunuyor.

    Muhtar Türki olarak bilinen Türk vatandaşı Ömer Muhammed ÇiftçiMuhtar Türki olarak bilinen Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi

    Türk VATANDAŞI TUĞGENERAL OLARAK ATANDI

    Muhtar Türki olarak bilinen Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, yeni Suriye Ordusuna Tuğgeneral olarak atandı.

    Suriye vatandaşlığına geçtikten sonra yayınlanan ilk kararnameyle tuğgeneral rütbesine atanan Ömer Muhammed Çiftçi, Nusra Cephesi döneminden bu yana Ahmet eş-Şara'nın yanında yer alıyor.

    Kararnameye göre, Filistin asıllı Ürdün vatandaşı Abdulrahman Hüseyin Hatib, tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi. Ebu Hüseyin Ürdüni olarak bilinen Hatib, Ürdün Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup, 2013 yılından bu yana Suriye'de bulunuyor. HTŞ lideri Ahmet eş- Şara'ya yakınlığıyla bilinen Hatib, silahlı gruplar arasındaki anlaşmazlıkları denetlemekle görevli. Şu anda HTŞ'nin askerî konseyi içinde yer alıyor.

    Diğer terfi alan isimler ise şöyle sıralandı:

    Abdulaziz Davut Hudaberdi (Ebu Muhammed Türkistani): Türkistanlı, tuğgeneral olarak atandı.

    Abdul Semriz Bişari: Arnavut vatandaşı, albay olarak atandı.

    Mevlan Tirsun Abdulsamet: Tacik vatandaşı, albay rütbesine terfi etti.

    Ala Muhammed Abdulbaki: Mısırlı, albay olarak görevlendirildi.

    İbniyan Ahmed Hariri: Ürdün vatandaşı, albay rütbesine yükseltildi.

    Murhaf Ahmed Ebu Kasra Murhaf Ahmed Ebu Kasra

    42'DEN FAZLA SUBAY ALBAY RÜTBESİNİ YÜKSELTİLDİ

    Yeni Savunma Bakanı tuğgeneral rütbesine terfi etti. Kararname kapsamında, Murhaf Ahmed Ebu Kasra ve Ali Nureddin Nasan da tuğgeneral rütbesine yükseltildi. Ayrıca 42'den fazla subayın rütbesi albay seviyesine çıkarıldı.

    Ebu Kasra, geçmişte Suriye silahlı muhalefetinin önde gelen isimlerinden biri olarak Heyet Tahrir el-Şam'ın genel askerî kanat komutanı olarak görev yaptı. Bunun yanı sıra, "Düşmanı Caydırma Operasyonu" adı verilen harekatta Suriye rejimine karşı liderlik yapan önemli askerî figürlerden biri olarak dikkat çekti.

    Akademik eğitimini tarım mühendisliği alanında tamamlayan Ebu Kasra, Şam Üniversitesi'nden lisans diplomasına sahip.

    HTŞ lideri Ahmed eş-Şara'nın onayıyla bazı silahlı grup komutanlarının askeri rütbelerini yükseltti HTŞ lideri Ahmed eş-Şara'nın onayıyla bazı silahlı grup komutanlarının askeri rütbelerini yükseltti

    YENİ GENELKURMAY BAŞKANI BELLİ OLDU

    Yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu. Kararnameye göre, Ali Nureddin Nasan tuğgeneral rütbesine terfi ederek, Suriye rejiminin çöküşünden sonra kurulan yeni ordu çatısı altında Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.

    Hama yakınlarındaki Tayyib el-İmam şehrinden olan Nasan, Heyet Tahrir el-Şam'ın önde gelen askerî liderlerinden biri olarak tanınıyor. Bu terfi ve atama, HTŞ ve müttefik grupların liderlik ettiği yeni ordunun yapısında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

    Beşar Esad rejimi döneminde Suriye ordusundan firar eden bazı isimlerin de yeni orduda görev alması bekleniyor.

    HTŞ lideri Ahmed eş-Şara'nın onayıyla bazı silahlı grup komutanlarının askeri rütbelerini yükseltti HTŞ lideri Ahmed eş-Şara'nın onayıyla bazı silahlı grup komutanlarının askeri rütbelerini yükseltti

    ŞAM'A DÖNÜŞ YAPACAĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

    Suriye rejiminin ordusundan ayrılan subaylar arasında dikkat çeken isimlerden biri Teğmen Muhammed Hac Ali. 1977 yılında askeri okuldan mezun olan Hac Ali, Şam'daki askeri akademide eğitim aldı. 2005-2008 yılları arasında mekanize tugayında görev yaptıktan sonra Milli Savunma Koleji'nde müdürlük yaptı.

    2 Ağustos 2012'de, Usame İbni Zeyid grubuyla birlikte Dera'daki Yermuk bölgesinin komutanı olarak Esad rejiminden ayrıldığını duyuran Hac Ali, Ürdün ve Türkiye'ye geçerek Ulusal Koalisyon üyesi oldu. 5 Aralık 2013'te Dera'da birkaç grubun birleşmesiyle oluşturulan Cisir Hawrani Tugayı'nın kurucusu ve komutanı olarak görev aldı.

    4 Haziran 2016'da karşı taarruz birliklerini kuran Hac Ali, Esad rejiminden ayrılan subayları birleştirme çabalarına öncülük etti. 22 Ağustos 2017'de "Birleşik Ordu" oluşumunu duyurdu ve 19 Ocak 2017'de ayrılan subaylar için bir milli toplantı çağrısı yaptı. Ayrıca, 21 Ağustos 2021'de Suriye Ulusal Kongresi'nin düzenleyicilerinden biri olarak dikkat çekti. Tuğgeneral Muhammed Hac Ali, Şam'a dönüş yapacağını Facebook hesabından duyurdu.

    Listede, Özgür Suriye Ordusu'nun kurucularından ve eski Suriye Hava Kuvvetleri komutanı olan Albay Riyad Esad da yer alırken, Teğmen Faris Beyoş ve Albay Cemil Salih gibi dikkat çeken isimler de bulunuyor. Bu isimler, Esad rejiminden ayrıldıktan sonra muhalif saflarda görev aldı.

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