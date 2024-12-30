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Türkiye'nin önemine dikkat çekti! Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis'den itiraf dolu sözler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin Suriye ve Orta Doğu'daki etkisini ve önemini vurgulayarak, Türkiye'nin bu bölgedeki gelişmelerdeki "aktif rolü"ne dikkat çekti. Yerapetritis, Türkiye'nin güçlü dış politikası ve bölgesel etkinliği sayesinde, uluslararası ilişkilerde önemli bir aktör haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin bölgesindeki istikrarı sağlama ve barışı teşvik etme yönündeki katkılarına övgüde bulunarak, Türkiye'nin bu çabalarının Orta Doğu'da olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 20:08 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 20:08
Türkiye’nin önemine dikkat çekti! Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis’den itiraf dolu sözler

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    Yerapetritis, Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'ya verdiği röportajda, Yunanistan'ın 1 Ocak'tan itibaren Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçici üyeliği görevine başlaması vesilesiyle, ülke dış politikasına ilişkin genel değerlendirmede bulundu.

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Türkiye'nin Suriye'de ʺaktif bir aktörʺ olduğunu belirtti. (Takvim.com.tr foto arşiv)Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Türkiye'nin Suriye'de ʺaktif bir aktörʺ olduğunu belirtti. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Yunanistan'ın BM Güvenlik Konseyi'ndeki yeni görevi aracılığıyla, Kuzey ve Güney, Doğu ve Batı arasında istikrar amacı güden bir köprü görevi görmeyi arzuladığını ifade eden Yerapetritis, ülkesinin bu görevdeki temel önceliklerinin uzlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi, uluslararası hukuka saygı, güvenlik ve istikrarda kadının yerinin güçlendirilmesi, silahlı çatışmalarda çocukların korunması, iklim kriziyle mücadele ve denizlerde seyrüsefer güvenliğinin sağlanması olacağını anlattı.

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Türkiye'nin Suriye'de ʺaktif bir aktörʺ olduğunu belirtti. (Takvim.com.tr foto arşiv)Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Türkiye'nin Suriye'de ʺaktif bir aktörʺ olduğunu belirtti. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    "TÜRKİYE AKTİF BİR AKTÖR"
    Yerapetritis, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelerde anahtar rol oynayabileceğine ilişkin yorumları değerlendirerek "Türkiye, gerçekten Suriye ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere yakınlığı nedeniyle aktif bir aktördür." dedi.

    Yunanistan'ın da kendisi ve bölge için istenmeyen sonuçlar doğuracak gelişmeleri engellemek için çalışacağını belirten Yerapetritis, Suriye'deki Yunan azınlığın korunması, Suriye'den ülkesine göç akınlarının durdurulması ve ülkesindeki mevcut Suriyeli mültecilerin gönüllülük temelinde geri gönderilmesine de büyük önem vereceklerini dile getirdi.

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Türkiye'nin Suriye'de ʺaktif bir aktörʺ olduğunu belirtti. (Takvim.com.tr foto arşiv)Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Türkiye'nin Suriye'de ʺaktif bir aktörʺ olduğunu belirtti. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ VE KIBRIS MESELESİ
    Yorgos Yerapetritis, yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir yakınlaşma yaşandığına işaret ederek, iki ülke halklarının refah ve barışı için iki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

    Kıbrıs meselesini uluslararası politikanın ve BM'nin gündemine getirmenin Yunan dış politikasının amaçlarından olduğunu aktaran Yerapetritis, "1 Ocak'ta BM Güvenlik Konseyi'ndeki görevimizi üstlendikten sonra amacımız Kıbrıs meselesini BM'nin aktif gündeminde tutmaktır." diye konuştu.

    Yerapetritis, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM meselesine ilişkin çabalarını desteklediklerini kaydederek, "Parçalanmalarla dolu bir dünyada, birleşmiş bir Avrupa Kıbrıs'ı, vatandaşlarına sunacağı refahın yanı sıra dünya için de güçlü bir sembol olacaktır." ifadesini kullandı.

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