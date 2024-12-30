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İran resmen doğruladı: İtalyan gazeteci Cecilia Sala gözaltında! Rehine pazarlığı iddiası

İtalyan gazeteci Cecilia Sala İran'ın başkenti Tahran'da "yasayı ihlal ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı. İran iddiaları doğrularken İtalya gözaltı kararının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İtalyan basınında yer alan iddialara göre ise Sala rehine pazarlığı için gözaltına alınmış olabilir.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 17:38 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 17:50
İran resmen doğruladı: İtalyan gazeteci Cecilia Sala gözaltında! Rehine pazarlığı iddiası

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    İran, İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın başkent Tahran'da gözaltına alındığını doğruladı.

    İtalyan gazeteci Cecilia Sala (İHA)İtalyan gazeteci Cecilia Sala (İHA)

    İRAN RESMEN AÇIKLADI

    İran'dan başkent Tahran'da gözaltına alındığı belirtilen 29 yaşındaki İtalyan gazeteci Cecilia Sala hakkında açıklama geldi.

    Başkent Tahran sokaklarında günlük yaşam. (AA)Başkent Tahran sokaklarında günlük yaşam. (AA)

    AİLESİYLE GÖRÜŞÜYOR

    İran resmi haber ajansı, İran toplumu hakkında haber yapmak üzere 13 Aralık'ta ülkeye gelen gazetecinin 19 Aralık'ta "yasayı ihlal ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığını doğruladı. Açıklamada Sala hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi. İran Kültür Bakanlığı açıklamasında, Sala'ya konsolosluk yardımı sağlandığı ve "ailesiyle telefonla iletişim halinde olduğu" kaydedildi.

    20 ARALIK'TA GERİ DÖNECEKTİ

    Cecilia Sala, 17 Aralık'ta sosyal medya hesabından hazırladığı "Tahran'da ataerkillik üzerine bir sohbet" başlıklı bir yayının bağlantısını paylaşmıştı. Sala'nın çalıştığı medya şirketi Chora tarafından yapılan açıklamada, Sala'nın gazeteci vizesiyle başkent Roma'dan İran'a seyahat ettiği ve 20 Aralık'ta geri dönmeyi planladığı ifade edildi.

    İtalyan gazeteci Cecilia Sala (İHA)İtalyan gazeteci Cecilia Sala (İHA)

    KABUL EDİLEMEZ

    İtalya tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutulan Sala'nın alıkonulmasının "kabul edilemez" olduğu vurgulandı. İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Paola Amadei'nin Salayı ziyaret ettiği öğrenilirken, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise Sala'yla ilgili sürecin "karmaşık" olduğunu ifade etti.

    Başkent Tahran sokaklarında günlük yaşam. (AA)Başkent Tahran sokaklarında günlük yaşam. (AA)

    REHİNE PAZARLIĞI İDDİASI

    İsviçre-İran vatandaşı iş adamı 38 yaşındaki Mohammad Abedini Najafabadi, 16 Aralık'ta İstanbul'dan gittiği Milano'daki Malpensa Havalimanı'nda ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İtalya basınında yer alan haberlerde, Sala'nın rehine pazarlığı için gözaltına alınmış olabileceğine dikkat çekildi. Haberlerde, İran'ın Najafabadi'nin serbest bırakılmasını istediği ve buna karşılık Sala'yı serbest bırakabileceği iddiasına yer verildi.

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