İran resmen doğruladı: İtalyan gazeteci Cecilia Sala gözaltında! Rehine pazarlığı iddiası

Başkent Tahran sokaklarında günlük yaşam. (AA)



AİLESİYLE GÖRÜŞÜYOR



İran resmi haber ajansı, İran toplumu hakkında haber yapmak üzere 13 Aralık'ta ülkeye gelen gazetecinin 19 Aralık'ta "yasayı ihlal ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığını doğruladı. Açıklamada Sala hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi. İran Kültür Bakanlığı açıklamasında, Sala'ya konsolosluk yardımı sağlandığı ve "ailesiyle telefonla iletişim halinde olduğu" kaydedildi.



20 ARALIK'TA GERİ DÖNECEKTİ



Cecilia Sala, 17 Aralık'ta sosyal medya hesabından hazırladığı "Tahran'da ataerkillik üzerine bir sohbet" başlıklı bir yayının bağlantısını paylaşmıştı. Sala'nın çalıştığı medya şirketi Chora tarafından yapılan açıklamada, Sala'nın gazeteci vizesiyle başkent Roma'dan İran'a seyahat ettiği ve 20 Aralık'ta geri dönmeyi planladığı ifade edildi.