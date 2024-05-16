Alman politikacı Martin Neumaier’den skandal hareket! Umumi tuvaleti yaladı yüzüne dışkı ile Hitler bıyığı yaptı

Alman politikacı ve Hür Demokratik Parti'nin adayı Martin Neumaier, umumi tuvalette yüzüne dışkı sürüp Hitler bıyığı yaptığı görüntülerle gündeme bomba gibi düştü.

ALMAN SİYASETÇİ UMUMİ TUVALETİ YALADI

Sosyal medyada viral olan videoda Alman siyasetçi Martin Neumaier'in umumi tuvaleti yaladığı görüldü.

Neumaier'in daha sonra sildiği belirtilen videolarda umumi tuvaletteki klozeti, lavaboları ve tuvalet fırçasını yaladığı iddia edildi.

YÜZÜNE DIŞKI İLE HİTLER BIYIĞI YAPTI

Silinen bir başka videoda ise Alman siyasetçinin Adolf Hitler taklidi yaptığı ve dışkı ile yüzüne Hitler bıyığı çizdiği belirtildi.

Görüntülerin bir tren istasyonunun tuvaletinde çekildiği belirtildi.

ADAYLIKTAN ÇEKTİLER

Almanya'da yerel seçimler için geri sayım devam ederken listede ikinci sırada yer alan Neumaier'in skandal paylaşımı gündemde bomba etkisi yarattı. Alman siyasetçi konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Önce sosyal medyada, sonra ise Alman medyasında yayılan görüntülerin ardından Hür Demokrat Parti, Neumaier'in adaylığını resmi sitesinden kaldırdı.