Yemenli Husiler ABD İHA’sını çöle düşürdü! MQ-9 Reader İran’a mı götürülecek? Washington’da sızıntı endişesi

ABD, İHA'nın incelenmek üzere İran 'a gönderilmesinden endişe ediyor.

Yemen li Husiler ABD Hava Kuvvetlerine ait bir MQ-9 Reaper keşif ve saldırı İHA'sını çöle düşürdüklerini iddia etti.

HUSİLERİN DÜŞÜRÜDÜĞÜ ALTINCI İHA

İHA'nın Husiler tarafından düşürüldüğü iddiasının doğrulanması durumunda Husiler tarafından düşürülen altıncı MQ-9 Reaper olacağı belirtildi.

Husiler son iki ay içinde üç Amerikan MQ-9 insansız hava aracını düşürdü.

DÜŞEN İHA İRAN'A MI GÖTÜRÜLECEK?

MQ-9 İHA'nın incelenmek üzere İran'a transfer edilme ihtimali kayda değer bir endişe kaynağı olarak görülüyor. Gerçekleşmesi halinde İran'ın uzaktan pilotaj, gözetleme kabiliyetleri ve faydalı yük sistemlerindeki gelişmeler de dahil olmak üzere Amerikan İHA teknolojisi hakkında bilgi sahibi olabilir.

Transferin ardından İran, bölgedeki Amerikan ve müttefik İHA operasyonlarına karşı nasıl daha iyi savunma yapabileceği ve bunları nasıl bozabileceği konusunda istihbarat sağlayabilir.