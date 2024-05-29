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Yemenli Husiler ABD İHA’sını çöle düşürdü! MQ-9 Reader İran’a mı götürülecek? Washington’da sızıntı endişesi

Yemenli Husiler ABD İHA’sını düşürdüklerini iddia etti. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait olduğu belirtilen MQ-9 Reaper’ın keşif ve saldırı İHA’sının Husilerin düşürdüğü bildirilen altıncı İHA olduğu belirtilirken İHA’nın inceleme yapılmak üzere İran’a götürüleceği iddia edildi. İHA’nın İran’a götürüleceğine yönelik iddia Washington’da paniğe yol açtı.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 17:05 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 17:05
Yemenli Husiler ABD İHA’sını çöle düşürdü! MQ-9 Reader İran’a mı götürülecek? Washington’da sızıntı endişesi

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Yemenli Husiler ABD Hava Kuvvetlerine ait bir MQ-9 Reaper keşif ve saldırı İHA'sını çöle düşürdüklerini iddia etti.

ABD İHA'SI ÇÖLE DÜŞTÜ

Hasar görmediği belirtilen İHA'nın, Husi militanlarının eline geçtiği öne sürüldü.

ABD, İHA'nın incelenmek üzere İran'a gönderilmesinden endişe ediyor.

HUSİLERİN DÜŞÜRÜDÜĞÜ ALTINCI İHA

İHA'nın Husiler tarafından düşürüldüğü iddiasının doğrulanması durumunda Husiler tarafından düşürülen altıncı MQ-9 Reaper olacağı belirtildi.

Husiler son iki ay içinde üç Amerikan MQ-9 insansız hava aracını düşürdü.

DÜŞEN İHA İRAN'A MI GÖTÜRÜLECEK?

MQ-9 İHA'nın incelenmek üzere İran'a transfer edilme ihtimali kayda değer bir endişe kaynağı olarak görülüyor. Gerçekleşmesi halinde İran'ın uzaktan pilotaj, gözetleme kabiliyetleri ve faydalı yük sistemlerindeki gelişmeler de dahil olmak üzere Amerikan İHA teknolojisi hakkında bilgi sahibi olabilir.

Transferin ardından İran, bölgedeki Amerikan ve müttefik İHA operasyonlarına karşı nasıl daha iyi savunma yapabileceği ve bunları nasıl bozabileceği konusunda istihbarat sağlayabilir.

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