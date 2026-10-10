Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıyla ilgili Birleşmiş Milletlere (BM) ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) mektup göndererek saldırının kınanmasını, sorumluların hesap vermesini ve Husilere yönelik silah ambargosunun etkin şekilde uygulanmasını istedi.

YEMEN'DEN BM'YE MEKTUP

Yemen'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Abdullah es-Saadi tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BMGK'nın dönem başkanı Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Aglaia Balta'ya iletilen mektupta, saldırının ayrıntıları ile bölgesel ve uluslararası sivil havacılık güvenliği açısından oluşturduğu tehlikeye dikkati çekildi.

Mektupta, Husilerin 7 Ekim Çarşamba günü şafak vakti Aden Uluslararası Havalimanı'nı iki balistik füze ve patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı belirtildi.

"SİVİLLERİN HAYATI TEHLİKEYE ATILDI"

Saldırının, sivil bir uçağın inişe yaklaştığı, havalimanında başka uçakların, yolcuların ve çalışanların bulunduğu sırada gerçekleştirildiği kaydedilen mektupta, olayın havalimanındakilerin hayatını doğrudan tehlikeye attığı ve hava ulaşımının güvenliğini ciddi biçimde tehdit ettiği ifade edildi.

Sivil bir havalimanının hedef alınmasının tehlikeli bir tırmanış ve uluslararası insancıl hukuk ile sivil havacılığın korunmasına ilişkin uluslararası kural ve standartların açık ihlali olduğu belirtilen mektupta, saldırının Husilerin sivil tesisleri hedef alan eylemlerinin devamı niteliğinde olduğu aktarıldı.

Aden Havalimanı'na yönelik saldırının, uluslararası hava yolları açısından potansiyel tehdit olmanın ötesine geçerek sivil bir tesise doğrudan saldırı boyutuna ulaştığı belirtilen mektupta, Husilerin hava ve deniz ulaşımına yönelik tehditleriyle bölgesel güvenlik risklerinin birbiriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Hükümetin mektubunda, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının, özellikle 2015 tarihli 2216 sayılı kararın uygulanması kapsamında Husilere silah, askeri teçhizat, parça, teknoloji ve askeri uzmanlık aktarılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Mektupta, Husilerin askeri kapasitesine yönelik desteğin sürmesinin uluslararası deniz ve hava ulaşımının korunmasına yönelik çabaları zayıflattığı, ağır insani ve maddi sonuçlar doğurabilecek olayların yaşanma riskini artırdığı uyarısında bulunuldu.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Yemen hükümetinin mektubunda, ülkedeki ve bölgedeki havalimanlarının, sivil tesislerin ve hava ulaşım güzergahlarının korunması için uluslararası işbirliğinin artırılması çağrısı yapıldı.

Hükümetin BM, Güvenlik Konseyi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve Yemen'e ilişkin Uzmanlar Heyeti ile çalışmaya hazır olduğu belirtilen mektupta, risklerin değerlendirilmesi ve benzer saldırıların tekrarlanmasının önlenmesi için mevcut bilgi ve kanıtların paylaşılabileceği kaydedildi.

Tehditlerle mücadele için bunların temel nedenlerinin ele alınması gerektiği vurgulanan mektupta, Yemen topraklarının bir bölümünde silahlı bir grubun kontrolünü sürdürmesinin ve bu grubun sivillere, sivil tesislere ve uluslararası ulaşıma karşı kullanılabilen askeri kapasiteye sahip olmasının sorunun temel unsurları arasında yer aldığı ifade edildi.

Mektupta, ülkede devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi, Husilerin silahsızlandırılması ve hükümetin ülkenin tamamında, hava sahasında, kıyılarında ve limanlarında egemenliğini yeniden sağlamasına destek verilmesinin Yemen'in güvenlik ve istikrarı, komşu ülkelerin güvenliği ve uluslararası ulaşımın korunması açısından temel gereklilikler olduğu belirtildi.

Aden Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 Ekim'de yapılan açıklamada, Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı'nı 2 füzeyle hedef aldığı belirtilmişti.

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