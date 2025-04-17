ABD yeni planını açıkladı! Çin gemilerinden ücret alınacak

USTR'den yapılan açıklamada, Amerikan gemi inşasını eski haline getirmek ve Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine hakim olmak için yaptığı makul olmayan eylem, politika ve uygulamaları ele almak için adımlar atıldığı belirtildi.



Bunun, yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından geldiğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda kamuoyundan da görüş alındığı aktarıldı.

İKİ AŞAMADA HAYATA GEÇİRİLECEK

Açıklamada, yeni önlemlerin iki aşamada hayata geçirileceği ve ilk 180 gün boyunca herhangi bir ücret uygulanmayacağı kaydedildi.



Bu sürenin sonunda Çin merkezli gemi sahipleri ve işletmecilerine ABD seferi başına net tonaja göre ve Çin yapımı gemilerin işletmecilerinden de net tonaj veya konteyner bazında ücretler alınacağı bildirilen açıklamada, bunların kademeli olarak artırılacağı ifade edildi.