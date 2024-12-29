Humus’ta toplu mezar tespit edildi: Kimlik tespiti için çalışmalar başladı

SANA'nın haberine göre, Suriye'nin Hola bölgesi civarında yeni bir toplu mezar tespit edildi. Mezarları ortaya çıkarmak amacıyla uzman ekipler ve sivil savunma görevlileri bölgeye sevk edildi.

Esed rejimi, 25 Mayıs 2012'de Hola'da 49'u çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 108 sivili katletmişti. Rejimin topçu bataryalarının yaklaşık 13 saat süren bombardımanının ardından, rejim yanlısı Şebbihalar bölgeye baskın yaparak çok sayıda sivili kesici ve delici aletlerle öldürmüştü.

Suriye'de birçok toplu mezarın henüz gün yüzüne çıkmadığı ve kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Toplu mezarlardan çıkarılacak cesetlerin kimlik tespiti yapılacak ve kaybolan kişilerin durumu araştırılacak.