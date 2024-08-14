Gazze’de İsrail soykırımı! 7 Ekim’den bu yana 39 bin 965 kişi hayatını kaybetti

İsrail Gazze 'de saldırılara devam ediyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artarak 39 bin 965'e ulaştı.

36 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 313 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 36 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

10 AYDA 40 BİN KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 965'e, yaralı sayısının da 92 bin 294'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.