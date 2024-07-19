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Yaptığı gaflarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni bomba: Bu sefer de eşini karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden yine bomba bir gafa imza attı. 81 yaşındaki lider bu sefer de eşini karıştırdı. O anlarda konuklar tarafından uyarılan Biden, karşısındaki kadının eşi olmadığını fark edince neye uğradığını şaşırdı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 18:56 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 18:56
Yaptığı gaflarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bomba: Bu sefer de eşini karıştırdı

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Sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelen 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden yine bir bombaya imza attı.

Biden bu kez de eşini başka bir kadınla karıştırdı!

BU SEFER DE EŞİNİ KARIŞTIRDI

Gaflarıyla gündemden düşmeyen Biden, resmi resepsiyonda eşi Jill Biden'ı başka bir kadınla karıştırdı.



NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

O anlarda konuklar tarafından uyarılan Biden, karşısındaki kadının eşi olmadığını fark edince neye uğradığını şaşırdı.



Kısa sürede gündem olan o görüntüler sonrası Biden'ın adaylığının sallantıda olması tekrar gözler önüne serildi.

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Öte yandan hatırlanacağı üzere Joe Biden'a geçtiğimiz Washington'da yapılan NATO Zirvesi sırasında peş peşe yeni gaflara imza atmıştı.



ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı'nı kürsüye davet ederken Zelenskiy yerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in ismini söylemişti.

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