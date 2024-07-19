Yaptığı gaflarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bomba: Bu sefer de eşini karıştırdı

Sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelen 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden yine bir bombaya imza attı.





BU SEFER DE EŞİNİ KARIŞTIRDI



Gaflarıyla gündemden düşmeyen Biden, resmi resepsiyonda eşi Jill Biden'ı başka bir kadınla karıştırdı.