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Japonya'da tuhaf olay! İntihar etmek için gazı açtı sonra vazgeçti sigaraya yaktı havaya uçtu

Japonya'da bir apartman dairesinde intihar etmek için gazı açan bir kişi daha sonra kararından vazgeçti. Olayın ardından sigara yakan şahıs binadan patlamaya neden oldu.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 18:06 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 18:06
Japonya’da tuhaf olay! İntihar etmek için gazı açtı sonra vazgeçti sigaraya yaktı havaya uçtu

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Japonya'da bir apartman dairesinde yaşayan şahsın intihar etmek için önce gazı açıp, ardından da vazgeçerek sigara yakması sonucu patlama yaşandı. Patlamada 8 kişi yaralandı.



Japonya'nın Saitama eyaletinde dün gece patlama yaşandı. Emniyet güçleri ve görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, Kawaguchi şehrindeki 15 katlı bir apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede yerel saatle 20.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Çevredeki yapılarda da hasara neden olan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, dairenin sahibi dahil 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Bölgedeki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.


"İNTİHARDAN VAZGEÇİP SİGARA YAKTIM"

Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan 40'lı yaşlardaki erkeğin polisteki ifadesi ise kan dondurdu. Şahsın, "Gazı açarak intihar etmeye çalıştım ama daha sonra vazgeçtim. Odayı biraz havalandırdıktan sonra sigara yakınca patlama meydana geldi" dediği belirtildi.



Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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