Yapay zekanın gizemli sesi: Dünya genelindeki veri merkezlerinden kıyamet trompetleri yükseliyor

Yapay zeka altyapısı için gerekli tesisler, su kaynaklarının yön değiştirmesi ve tarım arazilerinin ele geçirilmesi gibi sorunlara yol açıyor.

Erin Brockovich, bu gürültülerin uykusuzluk, migren ve psikolojik rahatsızlıklara yol açtığını ifade etti.

Teksas'tan Dublin'e, Kuzey Virginia'dan Asya'daki sanayi bölgelerine dünya genelinde hızla inşa edilen devasa yapay zeka (AI) veri merkezlerinin yakınlarında yaşayan bölge halkı, son dönemde gökyüzünü sarsan ve "Kıyamet Trompetleri" olarak adlandırılan gizemli, metalik ve düşük frekanslı sesler rapor ediyor.

Yapay zeka geliştirme süreci artık sessizce değil, deyim yerindeyse gümbür gümbür ilerliyor. Bu Sirenlerin, transformatörlerin, jeneratörlerin, dronların, gözetleme kulelerinin ve bilinmez bir geleceğe hazırlanan makinelerin bitmek bilmeyen mekanik gürültüsü.

İrlanda'nın Dublin şehri yakınlarındaki (Clonee, Meath) Meta (Facebook) Clonee Veri Merkezi

7/24 KABUS! İNSANLARI ÇILDIRTIYOR

Çevre aktivisti Erin Brockovich'in de dikkat çektiği bu endüstriyel uğultu uykusuzluk, migren ve psikolojik rahatsızlıklara yol açarken teknoloji devlerinin hız kesmeyen yapay zeka yarışı küçük kasabalarda kabusa döndü.

Brockvich, "Bu tesisler asla durmuyor. Ses 7/24 devam ediyor. İnsanları çıldırtıyor." diyerek uyarıda bulundu.

YERALTINA GÖMÜLMÜŞ BİR JET MOTORU GİBİ

Yapay zeka süper bilgisayarlarının bulunduğu bu merkezler, devasa soğutma sistemlerine, endüstriyel ölçekte havalandırmaya, yedek jeneratörlere, transformatörlere ve 24 saat kesintisiz çalışan güç altyapısına ihtiyaç duyuyor. Yerel halk, çıkan sesin yer altına gömülmüş bir jet motoruna benzediğini, hiç bitmeyen kalıcı bir mekanik uğultu olduğunu söylüyor.

Peki bu gürültü teknolojinin gelişimiyle azalacak mı yoksa sadece bir başlangıç mı?

SU KAYNAKLARI YÖN DEĞİŞTİRİYOR, TARIM ARAZİLERİ ELE GEÇİRİLİYOR

Yapay zeka için gerekli altyapının kurulması; dünyada bazı bölgelerde söz konusu edilen sorunlara, küçük kasabaların su kaynaklarının başka bölgelere yönlendirilmesine, enerji şebekelerinin aşırı yüklenmesine, tarım arazilerinin ele geçirilmesine, kale gibi tesislere yol açıyor.

Dünyada insanların %2'sinin duyabildiği, kaynağı belirsiz, sürekli çalışan bir dizel motoruna benzeyen gizemli bir uğultu var. 2011'de yapılan bir araştırma, bu sesi duyanların psikolojik bir sorun yaşamadığını, aksine ortalamanın üzerinde çok hassas bir işitme yeteneğine sahip olduklarını kanıtladı. Fabrikalar, rüzgar gülü ya da denizaltı sinyalleri gibi onlarca şeyden şüphelenilse de sesin kaynağı bir türlü bulunamıyor. Sonuç olarak bu gizemli uğultu, onu duyan insanlar için uykusuzluk ve strese yol açan gerçek bir kabusa dönüşmüş durumda. Yapay zekanın yol açtığı gürültü ise bundan çok daha yüksek.

KOMPLO TEORİLERİNİN PATLAK VERDİĞİ AÇIKLAMA

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, katıldığı küresel zirvede yapay zeka ve küresel güvenlik mimarisine dair ezber açıklamalarıyla komplo teorilerine yol açtı. Trilyonlarca dolarlık yatırımların geleceğini masaya yatıran Fink, ucuz askeri teknolojilerin ve yeni nesil tehditlerin dünyayı baştan aşağı değiştireceğini söyledi ve "Güvenlik anlayışımızı tamamen değiştirmeliyiz, her şeyi yer altına inşa etmek zorunda kalabiliriz!" dedi.

"3 BİN DOLARLIK DRONE TEHDİDİ!"

Yapay zeka altyapısı için kurulacak gigavatlık dev veri merkezlerinin lojistik ve fiziksel güvenliğine dikkat çeken Larry Fink, Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaş stratejilerinin ABD içindeki güvenlik algısını da sarsacağını belirtti. Fink, milyarlarca dolarlık bu merkezlerin çok ucuz yöntemlerle hedef alınabileceğini itiraf ederek şöyle konuştu:

"Orta Doğu'daki drone savaşları nedeniyle güvenlik anlayışımızı tamamen gözden geçirmeliyiz. Artık birçok yapı yer altına inşa edilmek zorunda kalacak. ABD'de 50-75 milyar dolarlık devasa veri merkezleri kurarken, bu yatırımları nasıl koruyacağız? Benim en büyük endişelerimden biri şu: Yarın bir gün 3.000 dolarlık bir drone kullanan bir yurtiçi terörizm vakasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden her şeyi yeniden düşünmeliyiz."