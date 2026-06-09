Yapay zekanın gizemli sesi: Dünya genelindeki veri merkezlerinden kıyamet trompetleri yükseliyor
Yapay zeka sessizce değil, "Kıyamet Trompetleri" eşliğinde gümbür gümbür geliyor. Dünyanın dört bir yanındaki dev veri merkezlerinden yükselen jet motoru uğultusu küçük kasabaları cehenneme çevirirken ünlü aktivist Erin Brockovich "Ses 7/24 sürüyor, insanlar deliriyor!" diyerek uyarıda bulundu. Küresel finans devi BlackRock CEO’su Larry Fink’in trilyon dolarlık itirafları ise komplo teorilerine yol açtı. "Hükümetlerin parası yetmez, 10 trilyon dolarlık bu sistemi halkın emeklilik birikimleriyle kuracağız ve drone tehdidine karşı her şeyi yer altına gömeceğiz!" diyen Fink yapay zeka distopyasını gözler önüne serdi. İşte dünyayı sarsan yapay zeka girişimlerinin perde arkası...
Hızlı Özet Göster
- Dünya genelinde yapay zeka veri merkezlerinin yakınlarında yaşayan halk, 'Kıyamet Trompetleri' olarak adlandırılan gizemli sesler rapor ediyor.
- Bu seslerin süper bilgisayarlar, soğutma sistemleri ve jeneratörlerin gürültüsünden kaynaklandığı belirtiliyor.
- Erin Brockovich, bu gürültülerin uykusuzluk, migren ve psikolojik rahatsızlıklara yol açtığını ifade etti.
- Yapay zeka altyapısı için gerekli tesisler, su kaynaklarının yön değiştirmesi ve tarım arazilerinin ele geçirilmesi gibi sorunlara yol açıyor.
- BlackRock CEO'su Larry Fink, yapay zeka yatırımlarının gelecekte güvenlik anlayışını değiştireceğini ve dev veri merkezlerinin yer altına inşa edilmesi gerektiğini savundu.
Teksas'tan Dublin'e, Kuzey Virginia'dan Asya'daki sanayi bölgelerine dünya genelinde hızla inşa edilen devasa yapay zeka (AI) veri merkezlerinin yakınlarında yaşayan bölge halkı, son dönemde gökyüzünü sarsan ve "Kıyamet Trompetleri" olarak adlandırılan gizemli, metalik ve düşük frekanslı sesler rapor ediyor.
GÜMBÜR GÜMBÜR YAPAY ZEKA
Gece gündüz durmaksızın çalışan süper bilgisayarların, devasa soğutma sistemlerinin ve jeneratörlerin ortaya çıkardığı gürültü çevre kirliliğinin ötesine geçerek insan sağlığını tehdit etmeye başladı.
Yapay zeka geliştirme süreci artık sessizce değil, deyim yerindeyse gümbür gümbür ilerliyor. Bu Sirenlerin, transformatörlerin, jeneratörlerin, dronların, gözetleme kulelerinin ve bilinmez bir geleceğe hazırlanan makinelerin bitmek bilmeyen mekanik gürültüsü.
7/24 KABUS! İNSANLARI ÇILDIRTIYOR
Çevre aktivisti Erin Brockovich'in de dikkat çektiği bu endüstriyel uğultu uykusuzluk, migren ve psikolojik rahatsızlıklara yol açarken teknoloji devlerinin hız kesmeyen yapay zeka yarışı küçük kasabalarda kabusa döndü.
Brockvich, "Bu tesisler asla durmuyor. Ses 7/24 devam ediyor. İnsanları çıldırtıyor." diyerek uyarıda bulundu.
YERALTINA GÖMÜLMÜŞ BİR JET MOTORU GİBİ
Yapay zeka süper bilgisayarlarının bulunduğu bu merkezler, devasa soğutma sistemlerine, endüstriyel ölçekte havalandırmaya, yedek jeneratörlere, transformatörlere ve 24 saat kesintisiz çalışan güç altyapısına ihtiyaç duyuyor. Yerel halk, çıkan sesin yer altına gömülmüş bir jet motoruna benzediğini, hiç bitmeyen kalıcı bir mekanik uğultu olduğunu söylüyor.
Peki bu gürültü teknolojinin gelişimiyle azalacak mı yoksa sadece bir başlangıç mı?
SU KAYNAKLARI YÖN DEĞİŞTİRİYOR, TARIM ARAZİLERİ ELE GEÇİRİLİYOR
Yapay zeka için gerekli altyapının kurulması; dünyada bazı bölgelerde söz konusu edilen sorunlara, küçük kasabaların su kaynaklarının başka bölgelere yönlendirilmesine, enerji şebekelerinin aşırı yüklenmesine, tarım arazilerinin ele geçirilmesine, kale gibi tesislere yol açıyor.
Dünyada insanların %2'sinin duyabildiği, kaynağı belirsiz, sürekli çalışan bir dizel motoruna benzeyen gizemli bir uğultu var. 2011'de yapılan bir araştırma, bu sesi duyanların psikolojik bir sorun yaşamadığını, aksine ortalamanın üzerinde çok hassas bir işitme yeteneğine sahip olduklarını kanıtladı. Fabrikalar, rüzgar gülü ya da denizaltı sinyalleri gibi onlarca şeyden şüphelenilse de sesin kaynağı bir türlü bulunamıyor. Sonuç olarak bu gizemli uğultu, onu duyan insanlar için uykusuzluk ve strese yol açan gerçek bir kabusa dönüşmüş durumda. Yapay zekanın yol açtığı gürültü ise bundan çok daha yüksek.
KOMPLO TEORİLERİNİN PATLAK VERDİĞİ AÇIKLAMA
Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, katıldığı küresel zirvede yapay zeka ve küresel güvenlik mimarisine dair ezber açıklamalarıyla komplo teorilerine yol açtı. Trilyonlarca dolarlık yatırımların geleceğini masaya yatıran Fink, ucuz askeri teknolojilerin ve yeni nesil tehditlerin dünyayı baştan aşağı değiştireceğini söyledi ve "Güvenlik anlayışımızı tamamen değiştirmeliyiz, her şeyi yer altına inşa etmek zorunda kalabiliriz!" dedi.
"3 BİN DOLARLIK DRONE TEHDİDİ!"
Yapay zeka altyapısı için kurulacak gigavatlık dev veri merkezlerinin lojistik ve fiziksel güvenliğine dikkat çeken Larry Fink, Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaş stratejilerinin ABD içindeki güvenlik algısını da sarsacağını belirtti. Fink, milyarlarca dolarlık bu merkezlerin çok ucuz yöntemlerle hedef alınabileceğini itiraf ederek şöyle konuştu:
"Orta Doğu'daki drone savaşları nedeniyle güvenlik anlayışımızı tamamen gözden geçirmeliyiz. Artık birçok yapı yer altına inşa edilmek zorunda kalacak. ABD'de 50-75 milyar dolarlık devasa veri merkezleri kurarken, bu yatırımları nasıl koruyacağız? Benim en büyük endişelerimden biri şu: Yarın bir gün 3.000 dolarlık bir drone kullanan bir yurtiçi terörizm vakasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden her şeyi yeniden düşünmeliyiz."
BU PARAYI DEVLETLER ÖDEYEMEZ! PEKİ YA KİM ÖDEYECEK?
Fink'e göre gümüzdeki 10 yılda yapay zeka veri merkezleri, enerji hatları ve fiber şebekeler için dünya genelinde 10 trilyon dolar gerekiyor. Hükümetler borç batağında olduğu için bu parayı devletler ödeyemez. Wall Street bankalarının da tek başına gücü yetmez.
Fink, dünyadaki en büyük ve en atıl duran para havuzunun bireysel tasarruf hesapları, banka mevduatları ve özellikle işçilerin emeklilik fonları (pension funds) olduğunu söylüyor.
BlackRock gibi şirketler bu devasa emeklilik fonlarını yönetiyor. Fink, bu paraları yapay zeka altyapı projelerine (veri merkezleri, nükleer santraller) yatırarak değerlendirmeyi planlıyor.
YAPAY ZEKA DİSTOPYASI
Eleştirmenler, yükselen yapay zeka ekonomisinin; özel mega şirketlerin altyapıya sahip olduğu, hükümetlerin koruma sağladığı, halkın ise hem sonuçlara katlanmak hem de faturayı ödemek zorunda kaldığı—Wall Street, Silikon Vadisi ve ulusal güvenlik devletinin distopik bir birleşimine benzediğini söylüyor.