İsrail kabinesinden açıkça savaş suçu çağrısı: Beyrut’u haritadan silin kadınları rehin alın

İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik hava saldırıları düzenliyor ve bu saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Hizbullah'ın İHA saldırılarına karşı Beyrut'un bombalanması ve Lübnan topraklarının işgal edilmesi çağrısında bulundu.

İsrailli bakanlar, Hizbullah'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına misilleme olarak Beyrut'un bombalanması, Lübnanlı kadınların gözaltına alınması ve Lübnan topraklarının işgal edilmesi için skandal bir çağrı yaptı.

İsrail gazetesi Maariv'in haberine göre, pazartesi akşamı toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinde konuşan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Hizbullah konusunda ezber bozacak adımlar atmalıyız. Toprak işgal etmeyi ve çok sayıda teröristi etkisiz hale getirmeyi de masaya yatırmalıyız" dedi.

Itamar Ben Gvir

BEN GVIR KADIN VE ÇOCUKLARA GÖZ DİKTİ

Ben-Gvir, "Onları en çok can evinden vuracak şey bu olur" diyerek Lübnanlı kadın ve çocukların da tutuklanması çağrısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Hizbullah'ı, İsrail'i bir "yıpratma savaşına" çekmeye çalışmakla suçladı.

İSRAİL ATEŞKES TANIMIYOR

İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik şiddetli hava saldırıları düzenliyor. Bu saldırılarda şimdiye kadar 3.600'den fazla kişi hayatını kaybetti, 11.100'ün üzerinde insan yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik kesintisiz saldırıları, pazartesi günü İran ile İsrail arasında karşılıklı misilleme dalgasına yol açtı. Tahran yönetimi, Lübnan'a yönelik saldırıların sürmesi halinde "ezici" bir karşılık vereceğini duyururken Tel Aviv ise saldırılara kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Aşırı sağcı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden Negev, Celile ve Çevre Bölgeleri Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf kabine toplantısında, "İsrail'in acilen büyük miktarda silaha ihtiyacı var" dedi ve Yerleşim Birimleri Bakanı Orit Strock da Lübnan topraklarının işgal edilmesini talep etti.