İsrail kabinesinden açıkça savaş suçu çağrısı: Beyrut’u haritadan silin kadınları rehin alın
İsrailli bakanlar Lübnan konusunda uluslararası hukuku ayaklar altına alan açıklamalar yapmaya devam ediyor. İsrail Kabine toplantısında Lübnan’a yönelik vahşetin dozunu artırma yarışına giren bakanlar, Beyrut’un Dahiye bölgesinin haritadan silinmesini ve Lübnanlı sivillerin rehin alınmasını talep etti. Qşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, kadın ve çocukların gözaltına alınması talebinde bulundu.
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- İsrail Güvenlik Kabinesi, Hizbullah'ın İHA saldırılarına karşı Beyrut'un bombalanması ve Lübnan topraklarının işgal edilmesi çağrısında bulundu.
- Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnanlı kadın ve çocukların tutuklanmasını önerdi.
- İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hizbullah'ı İsrail'i yıpratma savaşına çekmeye çalışmakla suçladı.
- İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik hava saldırıları düzenliyor ve bu saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti.
- İran yönetimi, Lübnan’a yönelik saldırıların sürmesi halinde 'ezici' bir karşılık vereceğini duyurdu.
İsrailli bakanlar, Hizbullah'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına misilleme olarak Beyrut'un bombalanması, Lübnanlı kadınların gözaltına alınması ve Lübnan topraklarının işgal edilmesi için skandal bir çağrı yaptı.
İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİNDEN SKANDAL TOPLANTI
İsrail gazetesi Maariv'in haberine göre, pazartesi akşamı toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinde konuşan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Hizbullah konusunda ezber bozacak adımlar atmalıyız. Toprak işgal etmeyi ve çok sayıda teröristi etkisiz hale getirmeyi de masaya yatırmalıyız" dedi.
BEN GVIR KADIN VE ÇOCUKLARA GÖZ DİKTİ
Ben-Gvir, "Onları en çok can evinden vuracak şey bu olur" diyerek Lübnanlı kadın ve çocukların da tutuklanması çağrısında bulundu.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Hizbullah'ı, İsrail'i bir "yıpratma savaşına" çekmeye çalışmakla suçladı.
İSRAİL ATEŞKES TANIMIYOR
İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik şiddetli hava saldırıları düzenliyor. Bu saldırılarda şimdiye kadar 3.600'den fazla kişi hayatını kaybetti, 11.100'ün üzerinde insan yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik kesintisiz saldırıları, pazartesi günü İran ile İsrail arasında karşılıklı misilleme dalgasına yol açtı. Tahran yönetimi, Lübnan'a yönelik saldırıların sürmesi halinde "ezici" bir karşılık vereceğini duyururken Tel Aviv ise saldırılara kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Aşırı sağcı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden Negev, Celile ve Çevre Bölgeleri Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf kabine toplantısında, "İsrail'in acilen büyük miktarda silaha ihtiyacı var" dedi ve Yerleşim Birimleri Bakanı Orit Strock da Lübnan topraklarının işgal edilmesini talep etti.
"BEYRUT'U BOMBALAYALIM"
İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik hava saldırılarının artırılmasını istedi.
İsrail'in yerel radyo kanalı 103 FM'e konuşan Zohar, "İranlıların, İsrail ile doğrudan bir çatışmaya girmenin akıl kârı olmadığını anladıklarını düşünüyorum" dedi ve şöyle konuştu:
"Hizbullah İsrail kasabalarını hedef aldığı an, gecikmeden Dahiye'yi vuracağız. İranlılar şanslarını bir kez daha denemek istiyorsa, buyursunlar denesinler. Başbakan Netanyahu, İran'ın bize zarar vermeye kalkışması halinde onları tamamen yerle bir edeceğimizi açıkça belirtti. Orta Doğu'yu olması gerektiği gibi yeniden şekillendirmeye devam ediyoruz."
Kabine toplantısında söz alan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise "Beyrut'taki Dahiye'nin kaderi, kuzeydeki kasabalarımızın kaderiyle aynıdır" ifadelerini kullandı.
Katz, "İran'ın tehditlerini kesin bir dille reddediyoruz. İran'ın Lübnan'ı kendi boyunduruğuna alma ya da İsrail'e saldırma yönündeki her türlü girişimi, dün olduğu gibi yine çok sert bir güçle karşılık bulacaktır" dedi.
İsrail, Güney Lübnan'da bazıları on yıllardır işgal altında olan, bazıları ise 2023-2024 yıllarındaki çatışmalarda ele geçirilen bölgeleri elinde tutuyor. Son saldırılarda İsrail güçleri sınırın 10 kilometre (yaklaşık 6 mil) kadar içerisine girdi. Bu hamle, İsrail'in 2000 yılında Güney Lübnan'dan çekilmesinden bu yana gerçekleştirdiği en derin kara saldırısı olarak kayıtlara geçti.