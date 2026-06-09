Netanyahu Trump’a ikinci kez meydan okudu! ABD Başkanı’ndan “yalnız kalırsın” uyarısı
ABD ile İsrail hattında ipler kopuyor. Lübnan ve İran saldırıları sonrası Netanyahu’ya adeta rest çeken ABD Başkanı Donald Trump, "Kararları ben veriyorum, aksi halde İran karşısında yalnız kalırsın" diyerek Tel Aviv’e gözdağı verdi. Batı basını ise Trump ile Netanyahu arasındaki güç savaşının perde arkasını yazdı.
Hızlı Özet Göster
- İsrail Lübnan'a saldırılarına devam ederken, ABD ile İsrail arasındaki gerilim artıyor.
- ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaşadığı krizde tüm kararları kendisinin verdiğini belirtti.
- Trump ve Netanyahu'nun Gazze, İran ve Lübnan konularında çıkar çatışmaları yaşadığı bildirildi.
- Netanyahu, sosyal medyada Trump'a meydan okuyarak İran'a yönelik saldırılarına devam etti.
- Trump, Netanyahu'yu İran'a karşı yalnız kalabileceği konusunda uyardı ve saldırıları durdurması için ikna etti.
İsrail Lübnan'a yönelik saldırılara devam ederken Washington-Tel Aviv hattında gerilim her geçen gün daha da artıyor.
TRUMP-NETANYAHU KRİZİ
Batı basını ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki krize ilişkin detayları tek tek ortaya çıkarıyor.
Trump pazar günü Financial Times'a verdiği röportajda "Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum. (Netanyahu) karar vermiyor. Başka seçeneği olmayacak" dedi.
ÇIKARLARI ÇATIŞMAYA BAŞLADI
Gazze, İran ve Lübnan derken Trump ve Netanyahu'nun çıkarları çatışmaya başladı. Trump kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Orta Doğu'daki çatışmayı çözmek ve benzin fiyatlarını kontrol altına almak için baskı altındayken Netanyahu ise İsrail'de savaşın başlangıcında belirlediği hedeflere ulaşamamakla suçlanıyor.
NETANYAHU İKİNCİ KEZ MEYDAN OKUDU
Financial Times, Netanyahu'nun sosyal medyada İran'ı İsrail'e yalvarmaya zorlayarak Trump'a bir kez daha meydan okuduğunu belirtti. Financial Times'a göre bir ABD savunma yetkilisi pazartesi günü yaptığı açıklamada, Amerikan kuvvetlerinin bir önceki gün İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmadığını, bunun da Washington'un Lübnan ve İran'a yapılan son saldırılardan duyduğu hoşnutsuzluğun bir işareti olduğunu söyledi. Yetkili, ABD'nin İsrail'deki birliklerini savunmak için füze önleme sistemleri fırlattığını da belirtti.
The Economist ise İran ile İsrail arasında yeniden başlayan çatışmaların Trump'ın İsrail müttefikini kontrol etme ve İran'ı kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye ikna etme konusundaki iki başarısızlığını gözler önüne serdiğini belirtti.
KRİZ NASIL BAŞLADI?
The Economist de Netanyahu'nun Trump'a kısa süre içinde iki kez meydan okuduğunu vurgularken süreci şu şekilde özetledi:
İlk olarak, 7 Haziran'da İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırdı ve Hizbullah'ın ofisleri olduğunu iddia ettiği yerleri bombaladı. Bundan bir hafta önce Trump, İsrail ve Hizbullah'a İsrail'in Beyrut'a saldırmasını yasaklayan sınırlı bir ateşkes uygulamıştı. İsrail, bombalarının Hizbullah'ın roket saldırılarına karşılık olduğunu iddia etti. İran daha sonra Hizbullah'ı savunmak için harekete geçti ve kuzey İsrail'e 11 füze fırlattı, ancak herhangi bir hasara yol açamadı. Trump bunun yeterli olduğunu düşünerek Axios'tan bir muhabire "Netanyahu'yu hemen arayıp karşılık vermemesini söyleyeceğim" dedi. Ancak İsrail Başbakanı, Trump'ın talimatlarını ikinci kez görmezden geldi. İsrail savaş uçakları İran'a balistik füzeler fırlattı ve füze rampaları, bir hava savunma tesisi ve İsrail'in İran'ın füze endüstrisinin bir parçası olduğunu iddia ettiği bir petrokimya tesisi de dahil olmak üzere hedefleri vurdu. İran karşılık olarak İsrail'e 20 füze fırlattı; bunlardan biri Ölü Deniz yakınlarındaki çöle düştü.
TRUMP'TAN NETANYAHU'YA: YALNIZ KALIRSIN
Trump, Netanyahu'ya telefonda karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in, İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu söyledi.
Trump, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna Netanyahu ile İran'la karşılıklı saldırılara ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında konuştu.
Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini belirten Trump, "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından "son dakikada" haberdar edildiğini vurgulayarak buna rağmen saldırının kapsamını sınırlandırmayı başardığını kaydetti.
BÖLGE ÜLKELERİNDEN TEPKİ
ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarına katılan 5 bölge ülkesinin, İsrail'in saldırılarını durdurması için kendisine baskı yaptığını belirten Trump, İranlı yetkililerin de bu sabah Washington ile temasa geçtiği bilgisini paylaştı.
Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini duyurduğunu ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini de ileri sürdü.
Bu gelişme üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, İsrail Başbakanı'nı saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini söyledi.
Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu ve Tahran yönetiminin de bu yönde bir istek taşıdığını dile getirdi.